Рассвет на Марсе воссоздали в виде звука: видео

Записанное произведение будет на исполнено на конференции суперкомпьютеров SC18 в Далласе 13 ноября

Рассвет на Марсе воссоздали в мелодии. Фото: ifeng.com

Особенность марсианской атмосферы в том, что она сильно разрежена от чего услышать там звук практически невозможно. Но ученые из Университета Англия Раскин и Университета Эксетера смогли воссоздать звуки на Марсе. Правда, получился не звук, а целая музыкальная мелодия, которую создал компьютерный алгоритм, вдохновляясь восходом солнца на Марсе.

В результате получился отрывок всего пару минут длиной. Если вы когда-нибудь окажетесь на Марсе и получите возможность услышать те же звуки своими ушами, вам будет с чем сравнить.

Музыка была сформирована при помощи сканирования полученной картинки пиксель за пикселем, изучая информацию о яркости и цвете и совмещая ее с подъемом поверхности. Затем алгоритм назначил каждому элементу определенный тон и мелодию.

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Записанное произведение будет на исполнено на конференции суперкомпьютеров SC18 в Далласе 13 ноября.

Напомним, что ранее над Марсом поднялся гигантский столб из воды. Также новая находка позволит будущим колонистам Марса не беспокоиться о нехватке воздуха – на Красной планете обнаружили условия для жизни людей.