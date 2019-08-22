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Рай для глаз: Minecraft получит графику будущего

Улучшение графики для Minecraft будет бесплатным для владельцев видеокарт серии GeForce 2060, 2070 или 2080

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Игроки в Minecraft получат графический подарок от Nvidia
Игроки в Minecraft получат графический подарок от Nvidia
Фото: GamesRadar

Игра Minecraft заслужила свою бешенную популярность в первую очередь благодаря геймплею, но новичков в первые несколько минут обычно отпугивает графикой. Кубические и низкополигональные модели являются недостатком игры, хотя многие видят в этом особый шарм. Тем не менее Nvidia решила подарить поклонникам Minecraft подарок в виде поддержки технологии RTX (трассировка лучей), которая визуально преобразит игру.

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Об официальной поддержке в Minecraft технологии RTX Nvidia объявила на выставке Gamescom в Кельне. Причем обновление с RTX будет бесплатным для всех игроков Minecraft, но только на компьютере – игровые приставки и мобильные устройства не поддерживаются из-за отсутствия у них поддержки данной технологии на аппаратном уровне.

Minecraft со включенной трассировкой лучей RTX
Minecraft со включенной трассировкой лучей RTX
Фото: Nvidia

Minecraft без трассировки лучей RTX
Minecraft без трассировки лучей RTX
Фото: Nvidia

Среди графических улучшений, которые появятся в Minecraft благодаря трассировке, присутствует прямое освещение от солнца, более реалистичные тени и прозрачные материалы, такие как витражи и вода, эффекты отражений и преломлений.

Minecraft с активированным RTX
Minecraft с активированным RTX
Фото: Nvidia

Minecraft без RTX
Minecraft без RTX
Фото: Nvidia

"Трассировка лучей лежит в основе того, что мы считаем "будущим для Minecraft". GeForce RTX придаст Minecraft совершенно новый облик. К примеру, со включенной трассировкой лучей в игре появятся настоящие зеркальные поверхности, мягкие тени и солнечные лучи", — заявил творческий директор Minecraft в Microsoft Сакс Перссон.

Дата выпуска обновления на основе трассировки лучей пока не называется, но оно будет доступно любому, кто использует одну из видеокарт GeForce 2060, 2070 или 2080 (а также варианты Super и Ti этих ускорителей), в том числе на ноутбуках. NVIDIA особо подчеркивает, что Minecraft является самой продаваемой игрой в мире.

Дата появления в Minecraft технологии RTX пока не называется
Дата появления в Minecraft технологии RTX пока не называется
Фото: Nvidia

Примечательно, что это обновление RTX было представлено всего через неделю после того, как Microsoft и студия Mojang объявили об отмене запланированного графического обновления игры, официально называемого Super Duper Graphics Pack. Оно включало в себя улучшение реалистичности освещения и теней, больше отражающих поверхностей и другие графические улучшения, которые, по совпадению, достижимы с помощью трассировки лучей. Но Mojang заявила, что пакет оказался слишком сложным для технической реализации, главным образом из-за снижения производительности на разных платформах и типах устройств. Но теперь улучшенную графику получат хотя бы пользователи ПК.

Напомним, что ранее игра Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах. А недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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Источник: 3dnews
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