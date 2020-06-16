Разгадана величайшая тайна звезд-пульсаров

Точность и периодичность испускаемых импульсов пульсаров превышает атомные часы

Среди огромного количества загадочных объектов Вселенной, пульсары являются одними из самых таинственных. Недавнее открытие астрономов из США и Польши позволило приоткрыть завесу тайн, связанную с испускаемыми ими радиоволнами.

Пульсары – то нейтронные звезды, которые вращаются невероятно быстро. Магнитное поле этих объектов наклонено к оси вращения, что вызывает излучение узких лучей радиоволн определенной частоты. Таким образом их вращение напоминает космический маяк. Впервые астрономы увидели эффект свечения в 1967 году и решили, что это сигналы от далеких инопланетных цивилизаций.

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Причиной мощного излучения является взаимодействие электрического и магнитного полей у поверхности пульсара. Мощные электрические поля стают причиной отрыва электронов от поверхности звезды и их ускорения их до экстремальных скоростей. Эти электроны начинают испускать гамма-лучи. Пучки радиоволн испускаются у магнитных полюсов пульсара, и когда он вращается, то луч проходит через поле зрения земных наблюдателей. Частота таких импульсов может быть точнее атомных часов.

Симуляция пульсара

Для того, чтобы понять характер этих сигналов, ученые смоделировали распределение плотности электрон-позитронной плазмы вблизи поверхности нейтронной звезды. Результатами их работы стала 2D-модель плазмы, которая окружает магнитные полюсы пульсара. Она позволила увидеть объемные электромагнитные волны — главную причину необычного свечения. Ранее все предыдущие модели были одномерными.

На основе этой работы исследователи показали, что специфичное мерцание появляется из-за контакта между электрическими и магнитными полями. Один из авторов исследования Александр Филиппов, младший научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон в Нью-Йорке, считает, что эффект похож на удар молнии.

Смоделированное распределение плотности электрон-позитронной плазмы вблизи поверхности нейтронной звезды Фото: phys.org

Авторы уверены, что их открытие поможет проектам, которые основаны на периодичности сияния пульсаров. Позже они планируют расширить симуляции, чтобы приблизиться к пониманию реальной физики пульсаров. Исследование этой темы, по их мнению, поможет раскрыть причины периодических вспышек радиоволн, которые наблюдаются у нейтронных звезд.

Напомним, что ранее ученые показали наше одинокое место в галактике. Также ранее был обнаружен источник самых загадочных сигналов из космоса.

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