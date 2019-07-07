Разрушение легенд: подтвердился популярный миф о Windows

Популярный миф об ускорении компьютера движением мышки оказался правдой

Процесс установки программ и игр можно ускорить дерганьем мышки Фото: Сегодня

Во время зависания или медленной работе компьютера некоторые пользователи обладают привычкой дергать курсором мыши. Как выяснилось, простой успокаивающий нервы процесс на самом деле помогает Windows работать быстрее, но относится это к более старым версиям операционной системы.

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На одном полезном ресурсе вопросов и ответов Stack Exchange пользователь под псевдонимом user2652379 подтвердил факт пользы от дергания курсором мышки в Windows 95. Он опытным путем установил, что процесс установки программ и игр можно ускорить, если во время инсталляции непрерывно дергать мышкой. Пользователя поддержали многие участники форума, проверив этот процесс лично на практике.

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В Windows 95 обрабатывает события циклами, причем задачи ввода и вывода исполняются сразу, а на фоновые задачи в каждом цикле выделяется 15,6 миллисекунды. Когда курсор начинает двигаться, буфер заполняется входящими событиями, которые перезапускают цикл. В результате фоновые задачи исполняются намного быстрее. Таким образом можно было сократить время установки крупных игр примерно в 4 раза (например, с часа до 15 минут). В более поздних версиях Windows распределение приоритета задач было изменено, и движение курсора не ускоряло инсталляторы.

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Пользователь с ником Cody Gray пояснил, что странное поведение Windows 95 объясняется тем, что разработчики неправильно использовали особенности операционной системы. Они предусматривали вызов функции MsgWaitForMultipleObjects, но она не вызывалась, если в очереди были задачи, ожидающие обработки. Из-за этого результат возвращался не сразу, а с задержками. Тем не менее, популярный миф в действительности оказался правдой, пусть даже и неактуальной в наше время.

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