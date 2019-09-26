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Разрыв шаблона: Mercedes-Benz показал автомобиль будущего

Концепт-кар Vision Mercedes Simplex – это попытка немецкого автопроизводителя "изобрести автомобиль снова"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Vision Mercedes Simplex выпущен в одном экземпляре
Vision Mercedes Simplex выпущен в одном экземпляре
Фото: Mashable

Новый концепт-кар от Mercedes-Benz откровенно шокирует своим смелым, но в то же время архаичным дизайном. Знакомьтесь – Vision Mercedes Simplex – новый концепт-кар от немецкого автопроизводителя, который постарался передать идею "изобрести автомобиль снова" на основе 120-летнего дизайна Mercedes 35 PS, но с нотами футуризма. Как сообщает CNET, электрокар демонстрировался в новом дизайнерском центре Mercedes в Ницце, Франция. Рядом со своим творением позировал главный дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер.

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Двухместный спортивный автомобиль рвет шаблоны привычных вещей в современных автомобилях. Автопроизводители редко оглядываются в историю своих коней, отдавая дань классическому стилю лишь частично, воплощая некоторые оригинальные идеи прошлого, но не углубляясь в откровенное ретро. Mercedes-Benz в свою очередь поступил достаточно смело, удивительным образом совмещая в Vision Mercedes Simplex прошлое и будущее, основываясь на модели Mercedes 35 PS 1900 года, чем немного ошарашил публику.

Vision Mercedes Simplex обладает открытым диваноподобным сидением на двоих, рулевому колесу, достигающему пола, отсутствием лобового стекла, а вместо багажника используется кожаный чемодан – все как у автомобилей начала XX века. Компания особо гордится плавным визуальным переходом экстерьера в интерьер. Смарт-дисплей со вставками из розового золота отображает лишь ту информацию, которая нужна в конкретный момент. Данные могут выводиться и на саму поверхность передней панели.

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Многочисленными звездочками бренда Mercedes-Benz усыпан весь кузов и отдельные элементы декора. Характерную трехконечную звезду можно заметить не только в виде знаков марки на руле, колесах или замках капота, но и как повторяющийся рисунок на шинах, более того, ими даже брендирован багажник-чемодан.

Vision Mercedes Simplex
Vision Mercedes Simplex
Фото: Mashable

Почти через 120 лет после создания Мерседеса 35 PS индустрия стоит перед новыми вызовами: экологически чистые силовые установки, интернет вещей, связь с интернетом, автопилоты. Концерн Daimler активно участвует в развитии этих направлений.

Vision Mercedes Simplex
Vision Mercedes Simplex
Фото: CNET

Напомним, что ранее Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль. А Илон Маск разработал электромобиль "для бедных.

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Источник: CNET
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