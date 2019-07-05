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Редчайшую видеоигру в мире продали за 2,3 миллиона гривен

На eBay продали самую редкую видеоигру Extra Terrestrials 1984 года выпуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Всего было выпущено 200 картриджей с игрой Extra Terrestrials
Всего было выпущено 200 картриджей с игрой Extra Terrestrials
Фото: Polygon

На аукционе eBay появился лот с самой редкой видеоигрой, которая выпускалась для старой игровой приставки Atari 2600 (у нас известная под названием Rambo) – Extra Terrestrials. Коллекционеры со всего мира боролись, чтобы заполучить редкий экземпляр, поднимая ставки "до небес". В итоге финальная стоимость картриджа с игрой составила 90 тысяч долларов (2,3 миллиона гривен).

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Игра датируется 1984 годом. Этот период ознаменован кризисом игровой индустрии, вызвавший релиз худшей игры в истории – E.T. the Extra-Terrestrial в 1983 году, которая разрабатывалась качестве дополнения к культовому фильму Стивена Спилберга "Инопланетянин" (E.T., 1982 год).

В мире осталось всего 4 картриджа с этой видеоигрой
В мире осталось всего 4 картриджа с этой видеоигрой
Фото: Polygon

Особенностью Extra Terrestrials является то, что это единственная игра, сделанная в Канаде для приставки Atari 2600, и является ремейком печально известной E.T. the Extra-Terrestrial. Всего было выпущено около 200 картриджей с этой видеоигрой. Однако сразу после выхода разработчиков ожидало глубокое разочарование – рынок видеоигр рухнул и им буквально пришлось ходить по домам и умолять купить хотя бы один игровой картридж.

В мире существует всего 4 копии Extra Terrestrials, из которых три находятся в музеях, а четвертая – в частной коллекции. Цель игры состоит в том, чтобы собрать три части межпланетного телефона, управляя Инопланетянином E.T. Сообщается, что проданный на eBay был вполне рабочим.

Однако это не единственная редкая видеоигра. Среди желанных для коллекционеров редких экземпляров существует Stadium Events (35 тысяч долларов) для NES и Air Raid (33 тысячи долларов) для той же Atari 2600.

Напомним, что ранее игру Super Mario "извратили" Баттл Роялем. В свою очередь Киану Ривз анонсировал выход игры Cyberpunk 2077.

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Источник: Polygon
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