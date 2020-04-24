Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Редкие гости СТО: названы самые надежные автомобили 2020 года

Самым надежным автомобилем признан кроссовер Mercedes-Benz GLC, а чаще всего ломается Dacia (Renault) Logan

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:36

Организация TUV из Германии выпустила свежий рейтинг автомобилей на территории Европы, у которых замечено меньше всего проблем при эксплуатации. Специалисты проанализировали частоту обращений в сервисные центы различных автомобильных марок за последние три года и получили интересные результаты – были найдены модели, которые почти не ломаются.

Несмотря на критику со стороны многих автомобильных экспертов, самым надежным был признан Mercedes-Benz GLC, новую модель которого недавно представили в Украине. Этот кроссовер за свои 2-3 года эксплуатации, или 55 тысяч километров, реже всего заезжал в автосервисы. При этом в первую десятку вошли еще пять моделей немецкой марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK – все он признаны крайне надежными. В топе также оказались еще несколько немецких моделей – Audi A7, Q5 и Q3 и Porsche 911, но все это автомобили элитного или бизнес-класса.

Смотрите также советы по выживанию в авто:

В классе семейных и просто доступных автомобилей, которые реже всего ломаются, TUV отмечает Volkswagen Golf Plus (11,1% поломок на 75 тысяч километров), BMW X3 (11,8% поломок на 111 километров), Opel Agila (11,3% поломок). Также в рейтинг попали японцы в лице Mazda CX-5 (8,8% поломок на 92 тысячи километров) и Mitsubishi ASX (9,9% поломок на 100 тысяч км).

А вот худшими согласно рейтингу TUV стали две модели Dacia (Renault) Logan и Duster. К ним же примкнул француз Citroen Berlingo.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, что ломается у дешевого внедорожника Renault Duster спустя 100 тысяч пробега. Также недавно Toyota представила кроссовер нового поколения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Меркель променяла броневик на старенький "фольц": что случилось (видео) В Украине построили гибрид квадроцикла и гиперкара Quanta R: фото Коронавирус отступает: Volkswagen возрождает производство автомобилей Озонация салона автомобиля: действительно ли процедура убивает вирусы
авто рейтинг СТО надежность автомобили Mercedes автосервис
Источник: TUV
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Звезда
Звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании

Популярные статьи

Сегодня, 12:02Food

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Сегодня, 08:07Афиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Вчера, 20:55Food

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Вчера, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляWellness

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

22 апреляFood

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

22 апреляШоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

22 апреляFun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

22 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

22 апреляШоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Новости партнеров

Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Календар городника - коли саджати картоплю, буряк, моркву
Календар городника - коли саджати картоплю, буряк, моркву
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)