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Redmi 7: безкомпромісна потужність та надійність вже доступна в Україні, від 4 499 грн

Українці можуть придбати потенційний бестселлер вже сьогодні! Раніше, ніж Мі-Фани з Піднебесної

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18

Київ, 19 березня, 2019 – Глобальний лідер в галузі технологій Xiaomi сьогодні оголосив про запуск Redmi 7 в Україні, новітньої моделі від самостійного бренду Redmi.

Redmi 7 побудовано на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 632, пропонує спеціальне покриття для захисту від бризок P2i та має сертифікацію TUV із захисту очей. В Україні смартфон доступний від сьогодні (19 березня), за ціною від 4 499 грн.

Redmi 7: Qualcomm Snapdragon 632 та 400 годин автономної роботи в режимі очікування

Redmi 7 побудовано на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 632. Цей чіпсет оснащено вісьма ядрами Qualcomm® Kryo™ 250: чотирма високопродуктивними та чотирма енергоефективними ядрами. Це дає значний приріст продуктивності в порівнянні зі смартфонами в цьому ціновому діапазоні, які зазвичай використовують процесори, що мають вісім енергозберігаючих ядер. Redmi 7 розроблений для плавного геймінгу та комфортного щоденного використання.

Смартфон оснащено HD+ дисплеєм з діагоналлю 6,26 дюйми, та краплеподібним вирізом, а також заокруглену з 4-х сторін градієнтну задню панель та буде доступним в трьох кольорах: Comet Blue, Lunar Red і Eclipse Black. 12-мегапіксельна основна камера має датчик з розміром пікселів 1,25 мкм, при цьому використовується той самий модуль камери, що і в Mi 6. Це дозволяє робити більш якісні фото, ніж інші продукти в тому ж ціновому діапазоні. Фронтальна камера підтримує жести для селфі.

З оновленою батареєю на 4000 мАг і особливими системними оптимізаціями, Redmi 7 здатний працювати в режимі очікування до 400 годин. Redmi 7 також пропонує кращу якість, збільшену гучність та покращену чіткість звуку під час відтворення мультимедіа та телефонних викликів, завдяки більшому за розміром динаміку, ніж використовував його попередник. Redmi 7 також оснащений ІЧ-бластером, тому ви можете використовувати його як універсальний пульт, сумісний з великою кількістю побутової смарт-техніки та електроніки.

Краща якість: покриття для захисту від бризок P2i та сертифікація TUV із захисту очей

Щоб забезпечити більшу надійність, Redmi 7 використовує Corning Gorilla Glass 5 для захисту дисплея. Технологія захисту від бризок P2i також застосовується для кожного елементу Redmi 7. Вологовідштовхуюче покриття з товщиною 20 нм на поверхні пристрою, динаміку та порті USB забезпечує ефективний захист від дощу та поту. Дисплей Redmi 7 сертифіковано TÜV Rheinland – спеціальний режим читання, зменшує ймовірність стомлення очей.

Старт продажів смартфону в Україні – на тиждень раніше, ніж в Китаї

Служба логістики Xiaomi та офіційного роздрібного партнера Xiaomi в Україні  - компанії Алло, зробили неможливе. Смартфон не тільки з’явився в продажу відразу після прем’єри в Пекіні, але й на тиждень раніше, ніж стартують продажі на території материкового Китаю.

Redmi 7 з обсягом пам’яті 3+32Гб, в кольорі Eclipse Black, доступний від сьогодні, 19 березня на сайті allo.ua, за ціною 4 499 грн.

Версії смартфона з обсягом пам’яті 2+16Гб та 3+64Гб очікуються в квітні за рекомендованими цінами 3 999 грн., та 4 999 грн., відповідно.

Для отримання додаткової інформації про Xiaomi відвідайте: http://blog.mi.com/en/

А 25 березня, о 18:30 в м. Київ відбудеться презентація довгоочікуваного флагмана Redmi – моделі Redmi Note 7.

Більше подробиць на офіційних сторінках Xiaomi в Україні: Facebook, Instagram, Mi Community

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