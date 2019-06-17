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Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

На официальном форуме MIUI пользователи написали тонны негатива в адрес MIUI

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Многие пообещали отказаться от смартфонов компании
Многие пообещали отказаться от смартфонов компании
Фото: Android Central

На выходных Xiaomi заявила о закрытии программы предварительного тестирования прошивок MIUI для всех смартфонов компании. Как утверждает производитель, сборки с бета-версиями перестанут выходить начиная с 1 июля 2019 года.

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Китайский производитель мотивирует свое решение тем, что в тестовых прошивках содержится огромное количество ошибок, и пользователи просто завалили систему отслеживания багов своими претензиями. Также на решение повлияла большая фрагментация прошивок из-за увеличенного количества поддерживаемых моделей смартфонов.

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Такое решение Xiaomi не на шутку разозлило пользователей, которые за два дня оставили "тонны" гневных сообщений на официальном форуме MIUI. Причем многие настолько были разгневаны, что пообещали отказаться использовать смартфоны компании, если та в ближайшее время не передумает.

Насладиться темной темой в MIUI первыми могли только пользователи бета-версий прошивок
Насладиться темной темой в MIUI первыми могли только пользователи бета-версий прошивок
Фото: XDA

Казалось бы, почему столько негатива в сторону Xiaomi за закрытие тестовых прошивок, кишащих сбоями и ошибками? Как выяснилось, бета-версии MIUI очень часто работают гораздо стабильнее, чем полноценные версии, на новых версиях Android с исправлением проблем защиты, а также обладают новейшим удобным и экспериментальным функционалом, который появляется в релизных сборках намного позже.

Напомним, что ранее Xiaomi пообещала обновить смартфоны до Android 10. В свою очередь дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу.

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Источник: XDA
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