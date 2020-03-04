Римейк оригинальной игры Halo от Microsoft теперь доступен на компьютерах
Halo: The Master Chief Collection является переизданием старой игры 2001 года, выпускавшейся для оригинального Microsoft Xbox
Microsoft неожиданно без никаких анонсов выпустила игру Halo: Combat Evolved Anniversary для компьютеров в цифровом магазине Steam. Игра является римейком оригинальной игры Halo: Combat Evolved, которая появилась на игровой приставке Xbox в 2001 году вместе со стартом продаж самой консоли. Порт на компьютеры произошел в 2003 году. В 2011 году на Xbox 360 вышла улучшенная версия Halo: Combat Evolved Anniversary с обновленной графикой, которая позднее переиздавалась в сборнике Halo: The Master Chief Collection для Xbox One.
Компьютерная версия Halo: Combat Evolved Anniversary получила улучшенную графику с разрешением до 4K UHD, 60 кадров на секунду, объемный звук, обновленные текстуры и поддержку ультраширокоформатных мониторов. Игра является второй из сборника Halo: The Master Chief Collection, который постепенно выпускают для компьютерных игроков. Первой была Halo Reach, удачно портированная в конце 2019 года в честь празднования 10-летие франшизы. Есть даже запрошенные сообществом функции, такие как возможность использования классического звука в мультиплеере.
Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:
Halo: Combat Evolved Anniversary можно приобрести как отдельно за 169 гривен в Steam, так и в качестве сборника за 479 гривен, в который включены Halo Reach, а также несколько запланированных проектов франшизы: Halo 3, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST и Halo 4.
Напомним, что ранее Sony снизила стоимость PlayStation 4 для украинцев. В то же время игру Cyberpunk 2077 будут раздавать бесплатно, мы узнавали, как ее получить.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное