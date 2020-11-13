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Роботы-волки спасают жителей Японии от медведей (видео)

Сегодня, 12:32

Ненастоящие животные реагируют на движения вокруг себя и издают звуки, похожие на настоящий вой

Роботы-волки спасают от медведей жителей японского острова Хоккайдо. В начале сентября животные начали появляться в окрестностях города Таки-кофе. Что это за гаджеты и как работают – далее в материале.

Видео: Сегодня

Жители острова решили отпугнуть хищников оригинальным способом – работами. Гаджет имеет 4 лапы, лохматый серый мех и красные глаза, которые еще и светятся. Робот-волк реагирует на движения вокруг себя и издает звуки, похожие на настоящий вой.

Робот-волк в Японии отпугивает медведей
Робот-волк в Японии отпугивает медведей
Фото: скриншот

Местные жители говорят, что с тех пор, как поставили чучела, косолапых вблизи не видели. Но зоологи предупреждают, что пик медвежьей активности обычно приходится на конец ноября – до начала зимней спячки.

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технологии робот гаджеты
Источник: Сегодня
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