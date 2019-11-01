Rockstar показала финальный трейлер Red Dead Redemption 2 для компьютеров

Red Dead Redemption 2 выходит 5 ноября в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher

На следующей неделе, 5 ноября, стартуют продажи одной из самых ожидаемых компьютерных игр Red Dead Redemption 2. В преддверии выхода Rockstar выпустила релизный трейлер в честь этого события, чтобы подогреть интерес публики.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться на играх:

Свежий видеоролик показывает все то, за что игроки так полюбили проект от Rockstar на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, где игра доступна еще с прошлого года: живописные локации, яркие персонажи, стрельба, драки и взрывы, динамичные погони, а в версии для компьютеров еще и улучшенная графика с поддержкой 4K.

Читайте также: Лучшая игра 2018 года получает низкие оценки и гневные отзывы

Виртуальный вестерн Red Dead Redemption 2 будет доступен в цифровых магазинах Epic Games Store и Rockstar Games Launcher. Приверженцам сервиса Steam придется подождать до декабря.

Предзагрузка игры уже доступна – объем данных, который потребуется скачать, составляет целых 109 гигабайт, а полноценная игра займет до 150 гигабайт на жестком диске, так что желающие приобрести игру должны позаботиться о том, чтобы на накопителе нашлось место.

Вдобавок Rockstar опубликовала системные требования игры, которые оказались достаточно щадящими:

Минимальные:

Windows 7

Процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280

Объем оперативной памяти 8 гигабайт

Место на жестком диске не менее 150 гигабайт

Рекомендуемые:

Windows 10

Процессор Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Объем оперативной памяти 12 гигабайт

Место на жестком диске не менее 150 гигабайт

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2 Фото: Игромания

Также игроки на компьютерах получать следующие улучшения по сравнению с версией для игровых приставок:

Увеличенная дальность прорисовки

Более высокое качество глобального освещения и затенения объектов

Лучшее качество следов на снегу

Усовершенствованные отражения и тени

Улучшенная тесселизация текстур деревьев

Улучшенные текстуры травы и шерсти на животных

Поддержка HDR, 4K и выше, а также разблокированного FPS

Поддержка нескольких мониторов и широкоформатных дисплеев

Напомним, что ранее эксперты подсчитали, что Red Dead Redemption 2 оказалась прибыльнее блокбастеров Голливуда. Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.