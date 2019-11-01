Rockstar показала финальный трейлер Red Dead Redemption 2 для компьютеров
Red Dead Redemption 2 выходит 5 ноября в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher
На следующей неделе, 5 ноября, стартуют продажи одной из самых ожидаемых компьютерных игр Red Dead Redemption 2. В преддверии выхода Rockstar выпустила релизный трейлер в честь этого события, чтобы подогреть интерес публики.
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Свежий видеоролик показывает все то, за что игроки так полюбили проект от Rockstar на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, где игра доступна еще с прошлого года: живописные локации, яркие персонажи, стрельба, драки и взрывы, динамичные погони, а в версии для компьютеров еще и улучшенная графика с поддержкой 4K.
Виртуальный вестерн Red Dead Redemption 2 будет доступен в цифровых магазинах Epic Games Store и Rockstar Games Launcher. Приверженцам сервиса Steam придется подождать до декабря.
Предзагрузка игры уже доступна – объем данных, который потребуется скачать, составляет целых 109 гигабайт, а полноценная игра займет до 150 гигабайт на жестком диске, так что желающие приобрести игру должны позаботиться о том, чтобы на накопителе нашлось место.
Вдобавок Rockstar опубликовала системные требования игры, которые оказались достаточно щадящими:
Минимальные:
- Windows 7
- Процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280
- Объем оперативной памяти 8 гигабайт
- Место на жестком диске не менее 150 гигабайт
Рекомендуемые:
- Windows 10
- Процессор Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480
- Объем оперативной памяти 12 гигабайт
- Место на жестком диске не менее 150 гигабайт
Также игроки на компьютерах получать следующие улучшения по сравнению с версией для игровых приставок:
- Увеличенная дальность прорисовки
- Более высокое качество глобального освещения и затенения объектов
- Лучшее качество следов на снегу
- Усовершенствованные отражения и тени
- Улучшенная тесселизация текстур деревьев
- Улучшенные текстуры травы и шерсти на животных
- Поддержка HDR, 4K и выше, а также разблокированного FPS
- Поддержка нескольких мониторов и широкоформатных дисплеев
Напомним, что ранее эксперты подсчитали, что Red Dead Redemption 2 оказалась прибыльнее блокбастеров Голливуда. Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.
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