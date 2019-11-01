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Rockstar показала финальный трейлер Red Dead Redemption 2 для компьютеров

Red Dead Redemption 2 выходит 5 ноября в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55

На следующей неделе, 5 ноября, стартуют продажи одной из самых ожидаемых компьютерных игр Red Dead Redemption 2. В преддверии выхода Rockstar выпустила релизный трейлер в честь этого события, чтобы подогреть интерес публики.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться на играх:

Свежий видеоролик показывает все то, за что игроки так полюбили проект от Rockstar на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, где игра доступна еще с прошлого года: живописные локации, яркие персонажи, стрельба, драки и взрывы, динамичные погони, а в версии для компьютеров еще и улучшенная графика с поддержкой 4K.

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Виртуальный вестерн Red Dead Redemption 2 будет доступен в цифровых магазинах Epic Games Store и Rockstar Games Launcher. Приверженцам сервиса Steam придется подождать до декабря.

Предзагрузка игры уже доступна – объем данных, который потребуется скачать, составляет целых 109 гигабайт, а полноценная игра займет до 150 гигабайт на жестком диске, так что желающие приобрести игру должны позаботиться о том, чтобы на накопителе нашлось место.

Вдобавок Rockstar опубликовала системные требования игры, которые оказались достаточно щадящими:

Минимальные:

  • Windows 7
  • Процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280
  • Объем оперативной памяти 8 гигабайт
  • Место на жестком диске не менее 150 гигабайт

Рекомендуемые:

  • Windows 10
  • Процессор Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480
  • Объем оперативной памяти 12 гигабайт
  • Место на жестком диске не менее 150 гигабайт

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2
Скриншот из игры Red Dead Redemption 2
Фото: Игромания

Также игроки на компьютерах получать следующие улучшения по сравнению с версией для игровых приставок:

  • Увеличенная дальность прорисовки
  • Более высокое качество глобального освещения и затенения объектов
  • Лучшее качество следов на снегу
  • Усовершенствованные отражения и тени
  • Улучшенная тесселизация текстур деревьев
  • Улучшенные текстуры травы и шерсти на животных
  • Поддержка HDR, 4K и выше, а также разблокированного FPS
  • Поддержка нескольких мониторов и широкоформатных дисплеев

Напомним, что ранее эксперты подсчитали, что Red Dead Redemption 2 оказалась прибыльнее блокбастеров Голливуда. Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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Источник: Игромания
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