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Розовая суперлуна: ожидается самое яркое полнолуние 2020 года

Полнолуние во вторник совпадает с перигеем и будет первым в весеннем сезоне, которое будет сопровождаться фантастическим зрелищем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:01

8 апреля 2020 года в 5:39 утра Луна приблизится к своей ближайшей точке к Земле в 2020 году – на расстояние в 356,9 тысяч километров. Это событие почти полностью совпадает с полнолунием. Перигей вместе сформирует самое большое и красивое полнолуние в 2020 году, его в народе еще называют "суперлуной", а еще в случае с апрельским событием – "Розовой Луной".

Суперлуние возникает тогда, когда Луна походит на минимальное расстояние (перигей) к планете в период полнолуния. В это относительно короткое время создается удивительный эффект – Луна кажется наблюдателю гораздо больше по размерам, чем обычно, особенно, когда она находится очень близко к горизонту.

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Оптический эффект гигантизма усиливается, когда низко висящая над горизонтом Луна зависает рядом с деревьями, зданиями и другими объектами на переднем плане. В итоге получается совершенно фантастическое зрелище – в этот момент фотографы могут запечатлеть множество потрясающих снимков.

Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
Полнолуние 8 апреля 2020
Фото: Unsplash
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Розовая и Пасхальная Луна

Почему апрельское полнолуние обычно называют "Розовой Луной"? Это название дали американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхами". То есть, несмотря на название, на самом деле Луна не будет розовой.

Смотрите также в сюжете о том, как Луна максимально приблизилась к Земле:

Полнолуние во вторник также будет первым полнолунием весеннего сезона. Ее еще называют "Пасхальной Луной" – она помогает установить точную дату Пасхи. Общее правило таково: первое воскресенье после появления "Пасхальной Луны" обозначается как Пасха. И действительно, после полнолуния во вторник, 7 апреля, следующее воскресенье (12 апреля) выпадает на католическую Пасху.

Но на этом названия не заканчиваются. Апрельское полнолуние в народе также называют "травяная луна", "яичная луна" и "рыбная луна". В этот день наш естественный спутник Земли не должен выглядеть розовым. Поэтому на самом деле Луна может выглядеть не розовой, а скорее желтой, оранжевой или красной – все в зависимости от атмосферных условий.

Влияние суперлуны 2020 на Землю

Почти полное совпадение полнолуния во вторник с перигеем приведет к значительному увеличению приливов и отливов океана: приливы будут выше, чем обычно, а отливы, соответственно, ниже. Любой прибрежный шторм в море в это время почти наверняка усугубит проблемы прибрежных наводнений. Такой экстремальный прилив известен как "прилив весеннего перигея".

Напомним, что ранее мы показывали, как солнечное затмение десятилетия проходило в "огненном кольце". Также ученые на обратной стороне Луны обнаружили космическую слизь.

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Источник: space.com
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