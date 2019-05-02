Рынок смартфонов рухнул: Apple терпит убытки с iPhone

Huawei вплотную приблизились к первому месту, уступая его Samsung

Смартфоны Huawei становятся все более популярными с каждым годом Фото: Flickr

1 мая был опубликован последний отчет IDC о состоянии рынка смартфонов. Согласно отчету, в первом квартале мобильная индустрия снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Samsung и Apple демонстрируют снижение продаж, в то время, как Huawei показывает рост и даже обогнал по продажам Apple, заняв второе место по объему рынка. Полный отчет можно посмотреть по этой ссылке.

Продажи смартфонов в первом квартале 2019 года

Лидером мирового рынка смартфонов по-прежнему остается Samsung. Компания реализовала 71,9 млн аппаратов, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Huawei продала 59,1 млн смартфонов, что на 50,3% больше, чем годом ранее – в ТОП-5 мировых производителей это самый высокий показатель роста. Замыкает тройку лидеров Apple с 36,4 млн проданных смартфонов и долей 11,7%. Но это на 30,2% меньше, чем в прошлом году, и это самый сильный спад в пятерке лидеров.

ТОП-5 мировых производителей смартфонов по рейтингу продаж Фото: TechSpot

В пятерку лучших также попали Xiaomi, Vivo и Oppo. Компаний шесть по той причине, что последние две расположились на пятом месте из-за минимальной разницы в продажах.

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Напомним, что ранее майнеры обвалили рынок видеокарт сделав биткоин никому не нужным. Также согласно подсчетам экспертов, 2018 год признан худшим в истории мобильной индустрии.

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