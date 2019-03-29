S.T.A.L.K.E.R. 2: появилось первое изображение игры
Студия GSC Game World добавила на официальный сайт первое изображение из игры
Украинская студия GSC Game World внезапно обновила сайт своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором появилось несколько важных изменений. В первую очередь появился официальный арт – постер игры в высоком разрешении. Также добавлены ссылки на обновленные социальные сети и музыкальную композицию, доступную для загрузки.
Помимо изображения и композиции, разработчики из GSC Game World также разместили ссылки на все предыдущие игры франшизы, включая S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.
Hi, Stalkers!— S.T.A.L.K.E.R. Official (@stalker_thegame) 28 марта 2019 г.
You got on the official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise. Here we will share news and interesting content with you. Join our ranks :)#stalker2#gscgameworld#stalkerpic.twitter.com/ygvDhia58A
Таким образом разработчики дали понять, что работа над игрой ведется и вскоре мы узнаем подробности о грядущем S.T.A.L.K.E.R. 2, который ждут фанаты серии по всему миру. На текущий момент студия GSC Game World всячески хранит молчание о своем следующем проекте, специально подогревая интерес к игре. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена.
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