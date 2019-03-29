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S.T.A.L.K.E.R. 2: появилось первое изображение игры

Студия GSC Game World добавила на официальный сайт первое изображение из игры

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:26
Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена
Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена
Фото: GSC Game World

Украинская студия GSC Game World внезапно обновила сайт своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором появилось несколько важных изменений. В первую очередь появился официальный арт – постер игры в высоком разрешении. Также добавлены ссылки на обновленные социальные сети и музыкальную композицию, доступную для загрузки.

Помимо изображения и композиции, разработчики из GSC Game World также разместили ссылки на все предыдущие игры франшизы, включая S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Таким образом разработчики дали понять, что работа над игрой ведется и вскоре мы узнаем подробности о грядущем S.T.A.L.K.E.R. 2, который ждут фанаты серии по всему миру. На текущий момент студия GSC Game World всячески хранит молчание о своем следующем проекте, специально подогревая интерес к игре. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена.

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Напомним, что ранее игра Metro Exodus получила украинский перевод. В то же время популярная игра Call of Duty появится на смартфонах.

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Источник: GSC Game World
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