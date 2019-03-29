S.T.A.L.K.E.R. 2: появилось первое изображение игры

Студия GSC Game World добавила на официальный сайт первое изображение из игры

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена Фото: GSC Game World

Украинская студия GSC Game World внезапно обновила сайт своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором появилось несколько важных изменений. В первую очередь появился официальный арт – постер игры в высоком разрешении. Также добавлены ссылки на обновленные социальные сети и музыкальную композицию, доступную для загрузки.

Помимо изображения и композиции, разработчики из GSC Game World также разместили ссылки на все предыдущие игры франшизы, включая S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Hi, Stalkers!

You got on the official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise. Here we will share news and interesting content with you. Join our ranks :)#stalker2#gscgameworld#stalkerpic.twitter.com/ygvDhia58A — S.T.A.L.K.E.R. Official (@stalker_thegame) 28 марта 2019 г.

Таким образом разработчики дали понять, что работа над игрой ведется и вскоре мы узнаем подробности о грядущем S.T.A.L.K.E.R. 2, который ждут фанаты серии по всему миру. На текущий момент студия GSC Game World всячески хранит молчание о своем следующем проекте, специально подогревая интерес к игре. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена.

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