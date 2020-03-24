S.T.A.L.K.E.R. 2: появился первый официальный скриншот из игры

Разработчики из GSC Game World порадовали фанатов в честь 13-летия игровой серии "Сталкера"

Украинская студия GSC Game World, разрабатывающая в настоящее время продолжение знаменитой серии шутеров S.T.A.L.K.E.R. 2, опубликовала первый официальный скриншот на движке игры. Изображение уже дает понять, как примерно визуально будет выглядеть игра.

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Скриншот был опубликован в честь 13-летия серии. Первая игра "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в продажу 23 марта 2007 года спустя почти 6 долгих лет разработки. Разработчики из GSC Game World также написали письмо своим преданным фанатам, в котором благодарят за поддержку и любовь к своему творению.

Увы, никаких дополнительных подробностей об игре не было озвучено. Был лишь продемонстрирован небольшой участок с покореженными автомобилями, густым лесом и аномалией – отличительной чертой серии. GSC Games пообещала, что в 2020 году мы узнаем об игре еще больше.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали в мае 2018 года — с тех пор разработчики почти ничего не говорили о самой игре. Этот скриншот стал первым значимым событием. Саму игру студия планирует выпустить уже в 2021 году.

Напомним, что ранее в Call of Duty Warzone насчитали 30 миллионов геймеров. Также недавно Rockstar готовилась к анонсу Grand Theft Auto 6.

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