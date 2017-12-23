Самая громкая рыба в мире не дает покоя дельфинам

Частоты, на которых "кричит" C. othonopterus, опасны для слуха морских львов и дельфинов, которых часто замечают вблизи места нереста

Громкие звуки, которые издает рыба Cynoscion othonopterus во время нереста, могут тревожить и даже оглушать других морских животных.

У C. othonopterus редкий для рыб брачный ритуал: чтобы привлечь самку, самец издает громкий щелкающий звук, напоминающий, по словам исследователей, звук пулеметной очереди. Каждый год в Мексиканский залив, к устью реки Колорадо на нерест приходят стаи C. othonopterus, общее число нерестящихся рыб насчитывает миллионы особей. Звук, который издают эти стаи, сравним с гулом толпы болельщиков на стадионе.

Громкости этого рыбьего концерта достаточно для того, чтобы по крайней мере ненадолго оглушить морских млекопитающих, которые иногда охотятся на нерестящихся C. othonopterus.

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Частоты, на которых "кричит" C. othonopterus, опасны для слуха морских львов и дельфинов, которых часто замечают вблизи места нереста.

Возможно, специалисты по охране окружающей среды научатся использовать громкий треск C. othonopterus для того, чтобы отслеживать и считать рыб в мутных водах Мексиканского залива. C. othonopterus — промысловая рыба, во время нереста ее отлавливают тоннами, и защитники природы уже бьют тревогу — вид назван уязвимым. Чтобы эффективно выстраивать стратегии охраны вида, ученым нужно знать, сколько еще громких рыб осталось в океане.

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