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Самого лучшего антивируса не существует: заключение экспертов

Ни одна из существующих антивирусных программ не дает 100-процентной защиты от угроз в автономном режиме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Идеальных антивирусных решений просто нет
Идеальных антивирусных решений просто нет
Фото: Pexels

Независимая лаборатория тестирования AV-Comparatives опубликовала новый отчет по защите от вредоносных программ осенью 2019 года, в котором был назван самый лучший антивирус года. Несмотря на высокие оценки, выяснилось, что ни одна из существующих антивирусных программ не дает 100-процентной защиты от угроз – идеальных решений просто нет, но все они очень близки к нему, объясняют эксперты AV-Comparatives.

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Неожиданно для самих исследователей Microsoft Defender был признан одним из лучших антивирусов среди всех – впечатляющий вывод, учитывая количество высококачественных платных и бесплатных альтернатив на рынке, а также огромной критике, которой ранее подвергалось антивирусное решение от Microsoft.

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Defender похвастался уровнем защиты в сети 99,96%, что ставит его в ТОП-10 антивирусов, рассмотренных AV-Comparatives. Тем не менее, стоит отметить, что общие результаты едва отличаются от программы к программе. Например, Defender удалось успешно заблокировать 10 552 вредоносных программ (из 10 556), но даже антивирус с самым низким рейтингом – Total Defense – и тот заблокировал солидные 10 537 угроз.

Рейтинг антивирусов согласно AV-Comparatives
Рейтинг антивирусов согласно AV-Comparatives
Фото: TechSpot

В ТОП-3 лучших антивирусов вошли Avast, AVG и Trend Micro. Тройка лидеров хоть и обеспечивает 100% защиту от онлайн угроз (но с ложными обнаружениями), в автономном режиме никто не смог обнаружить абсолютно все вирусы – максимальное значение, которого удалось добиться – 98,3% у ESET.

В ТОП-3 лучших антивирусов вошли Avast, AVG и Trend Micro
В ТОП-3 лучших антивирусов вошли Avast, AVG и Trend Micro
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего". А недавно Android получил встроенный антивирус.

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Источник: TechSpot
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