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Samsung Fold 2 будет похож на складной Motorola Razr: фото

Samsung не отказалась от складных телефонов и готовит Fold 2

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Снимки Galaxy Fold 2 появились в Weibo
Снимки Galaxy Fold 2 появились в Weibo
Фото: CNET

Предстоящий Motorola Razr отличается от существующих Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X тем, что обладает вертикальным способом складывания корпуса, как у классических кнопочных моделей форм-фактора "флип". Свежая утечка, опубликованная на китайском Weibo, намекает на то, что южнокорейский гигант готовит складываемый смартфон Fold 2 с вертикальным способом складывания вместо горизонтального у прошлой модели.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового смартфона:

Четыре фотоснимка показывают прототип нового складного телефона Samsung. Хотя на снимках не видно логотипа Samsung, программное обеспечение выглядит, как версия фирменного Android-интерфейса One UI с заметным присутствием Samsung Pay.

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Также можно увидеть пару новых функций гибкого прототипа от Samsung. Подобно RAZR за 1500 долларов, это устройство также обладает внешним экраном для уведомлений, но в гораздо меньших размерах. Рядом расположена двойная основная камера и светодиодный фонарик. В верхней правой части телефона находится регулятор громкости, за которым следует сканер отпечатков пальцев.

Вероятный прототип Samsung Galaxy Fold 2
Вероятный прототип Samsung Galaxy Fold 2
Фото: Weibo

На внутреннем большом гибком экране находится фронтальная камера, врезанная в экран, наподобие той, что используется в последней линейке Galaxy Note 10.

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Несмотря на проблемы со стартом Galaxy Fold, Samsung не отказалась от складных телефонов. По слухам, компания разрабатывает новый Fold 2 в стиле раскладушки, который компания представит в начале 2020 года.

Samsung Galaxy Fold 2
Samsung Galaxy Fold 2
Фото: Weibo

CNET попросил у Samsung комментарий по поводу утечки фотографий, на что пресс-служба южнокорейского гиганта ответила так: "не поддавайтесь слухам и спекуляциям".

Напомним, что ранее cкладываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж за два дня. Также ранее мы разбирались, почему гибкие смартфоны потерпели поражение.

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Источники: CNET , Weibo
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