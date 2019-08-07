Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung Galaxy Note 10: где смотреть презентацию онлайн

Компания Samsung представит новый смартфон Galaxy Note 10 в 23:00 по киевскому времени

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:04
Galaxy Note 10 покажут на мероприятии Unpacked
Galaxy Note 10 покажут на мероприятии Unpacked
Фото: Zdnet

Сегодня 7 августа в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени состоится мероприятие Unpacked, на котором компания Samsung представит всему миру новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. Ожидается также, что вместе с новинками будет заново анонсирован гибкий смартфон Galaxy Fold, выход которого был отложен по техническим причинам, но похоже, что производитель исправил все огрехи с конструкцией. Samsung будет вести прямую трансляцию мероприятия на своем веб-сайте.  

Смотрите также в сюжете о cекретных функциях защиты смартфонов:

Как будет выглядеть Galaxy Note 10

На выходных был выпущен обзор Samsung Galaxy Note 10 еще до презентации. YouTube-канал Mobile Fun показал прототипы двух смартфонов, на которых подтвердились слухи касательно выпуска двух моделей смартфонов, один из которых будет 6,3-дюймовым, а второй – 6,8-дюймовым. Отличаться они также будут фотокамерами (с вертикальным расположением), емкостью аккумулятора и ценой. Конечно, будет присутствовать и S Pen.

Ранее ходили слухи, что у Note 10 собираются убрать все физические кнопки в корпусе. Слухи оказались неверными: у Note 10 будут кнопки громкости и питания, но, к счастью, аппаратная кнопка Bixby исчезнет. Вместе с кнопкой исчезнет и привычный разъем для наушников, что многих пользователей уже огорчило – придется использовать переходники USB Type-C на 3,5 мм.

Прочие гаджеты

В прошлом году Samsung анонсировала Galaxy Note 9 вместе со смарт-часами Galaxy Watch, беспроводным зарядным устройством для Note 9, а также умным динамиком Galaxy Home. Не исключено, что вместе с новыми смартфонами Galaxy Note 10 будут представлены новые гаджеты.

Читайте также:
Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

Как утверждают ZDNet, Samsung представит новую модель портативной смарт-акустики Galaxy Home Speaker, чтобы конкурировать с Amazon Echo , Google Home и Apple HomePod. Также будут представлены новые смарт-часы, но подробностей о них неизвестно никаких.

Фото Samsung Galaxy Note 10
Фото Samsung Galaxy Note 10
Фото: Zdnet

Ранее в этом году Samsung получил патент на использование в S-Pen камеры, предоставляя Note 10 возможности оптического увеличения. Патент был впервые опубликован компанией Patently Mobile еще в феврале 2019 года, что означает, что S-Pen со встроенной фотокамерой может дебютировать в Note 10.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также ранее был слух о том, что Samsung откажется от названия Galaxy Note 10.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена В мире падают продажи смартфонов: названа причина Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению
Samsung презентация смартфоны Galaxy Note Samsung Galaxy
Источник: Zdnet
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
15 откровенных фотографий Фредди Меркьюри на сцене
15 откровенных фотографий Фредди Меркьюри на сцене
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

8 причин не возвращаться к бывшему
8 причин не возвращаться к бывшему
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как назвать мальчика по месяцам
Как назвать мальчика по месяцам
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
7
7 "смертных грехов": чего нельзя делать в отношениях
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
В сети появилось видео с сыном Жанны Фриске
В сети появилось видео с сыном Жанны Фриске