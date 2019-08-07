Samsung Galaxy Note 10: где смотреть презентацию онлайн

Компания Samsung представит новый смартфон Galaxy Note 10 в 23:00 по киевскому времени

Galaxy Note 10 покажут на мероприятии Unpacked Фото: Zdnet

Сегодня 7 августа в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени состоится мероприятие Unpacked, на котором компания Samsung представит всему миру новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. Ожидается также, что вместе с новинками будет заново анонсирован гибкий смартфон Galaxy Fold, выход которого был отложен по техническим причинам, но похоже, что производитель исправил все огрехи с конструкцией. Samsung будет вести прямую трансляцию мероприятия на своем веб-сайте.

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Как будет выглядеть Galaxy Note 10

На выходных был выпущен обзор Samsung Galaxy Note 10 еще до презентации. YouTube-канал Mobile Fun показал прототипы двух смартфонов, на которых подтвердились слухи касательно выпуска двух моделей смартфонов, один из которых будет 6,3-дюймовым, а второй – 6,8-дюймовым. Отличаться они также будут фотокамерами (с вертикальным расположением), емкостью аккумулятора и ценой. Конечно, будет присутствовать и S Pen.

Ранее ходили слухи, что у Note 10 собираются убрать все физические кнопки в корпусе. Слухи оказались неверными: у Note 10 будут кнопки громкости и питания, но, к счастью, аппаратная кнопка Bixby исчезнет. Вместе с кнопкой исчезнет и привычный разъем для наушников, что многих пользователей уже огорчило – придется использовать переходники USB Type-C на 3,5 мм.

Прочие гаджеты

В прошлом году Samsung анонсировала Galaxy Note 9 вместе со смарт-часами Galaxy Watch, беспроводным зарядным устройством для Note 9, а также умным динамиком Galaxy Home. Не исключено, что вместе с новыми смартфонами Galaxy Note 10 будут представлены новые гаджеты.

Как утверждают ZDNet, Samsung представит новую модель портативной смарт-акустики Galaxy Home Speaker, чтобы конкурировать с Amazon Echo , Google Home и Apple HomePod. Также будут представлены новые смарт-часы, но подробностей о них неизвестно никаких.

Фото Samsung Galaxy Note 10 Фото: Zdnet

Ранее в этом году Samsung получил патент на использование в S-Pen камеры, предоставляя Note 10 возможности оптического увеличения. Патент был впервые опубликован компанией Patently Mobile еще в феврале 2019 года, что означает, что S-Pen со встроенной фотокамерой может дебютировать в Note 10.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также ранее был слух о том, что Samsung откажется от названия Galaxy Note 10.

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