Samsung Galaxy Note 10 опередил все смартфоны по качеству камеры

Независимая экспертная оценка от DxOMark и DisplayMate выставила Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G максимально возможный балл

Samsung Galaxy Note 10 набрал максимально возможное количество баллов по качеству камеры и экрана Фото: CNET

Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy Note 10 оказался флагманом непревзойденного качества – это подтверждает экспертный анализ от независимых тестовых лабораторий DxOMark и DisplayMate. В то время, когда производители смартфонов гонятся за мегапикселями, добавляя камеры с разрешением 100 МП, Samsung делает ставку на оптику, и как результат 12 МП фотосенсор мобильного аппарата оказался на голову выше любой мобильной фотокамеры.

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При анализе более 1500 фотографий и более 2 часов видеозаписей DxOMark присудил Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G общую оценку в 113 баллов (101 для видео и 118 для фото), что делает его лучшим мобильным устройством по качеству камеры. Оценки в целом схожи со моделью Galaxy S10 5G, но Samsung внесла некоторые изменения в алгоритмы обработки снимков, что привело к незначительным улучшениям качества изображения.

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G набрал 113 баллов в общем зачете по качеству фотокамеры Фото: CNET

Но когда дело доходит до оценки по отдельным категориям, что выясняется, что 118 баллов за качество снимков ставят Galaxy Note 10+ 5G на второе место после Huawei P30 Pro, у которого 119 баллов. Однако видеосъемка у Huawei P30 Pro оказалась слабой – 97 баллов против 112 у Note 10+ 5G.

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В анализе экрана от DisplayMate Galaxy Note 10 Plus удалось занять высочайшую оценку качества по 13 различным показателям производительности дисплея смартфона. При оценке точности цветопередачи 0,4 JNCD экран на Note 10 Plus визуально неотличим от идеального. Он также установил рекорд по очень высокой точности контрастности изображения и точности шкалы интенсивности, который, опять же, визуально неотличим от идеального и был на 25% ярче (1308 нит), чем Galaxy Note 9 до него. В итоге новинка получила высшую оценку A+ от DisplayMate.

Согласно исследованию от DisplayMate, смартфон Samsung Galaxy Note 10 Plus "почти идеальным" экраном Фото: CNET

Тем, кто интересуется мельчайшими подробностями, предлагаем ознакомиться с обширными отчетами DxOMark и DisplayMate.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой. Более того, устаревший смартфон Samsung смог сфотографировать Сатурн.

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