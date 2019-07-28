Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

В первую очередь изменения коснутся дизайна и размеров корпуса Samsung Galaxy Note 10

Официальная презентация Samsung Galaxy Note 10 пройдет 7 августа Фото: Sammobile

До официального анонса смартфонов серии Samsung Galaxy Note 10 осталось всего две недели. Новый смартфон обещает быть самым технически продвинутым мобильным аппаратом на Android, и предоставить гораздо больше возможностей по сравнению с прошлогодним Note 9. В первую очередь изменения коснутся дизайна.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

На днях в Интернете появилась фотография сравнения макетов корпусов смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10 Plus. Наиболее интересным является тот факт, что размер Galaxy Note 10 Plus практически сопоставим с Note 9, но разница в дисплее огромная: "десятка" получит 6,8-дюймовую диагональ, тогда как предшественник обладает немного меньшим экраном за счет наличия рамок – 6,4 дюйма.

Samsung Galaxy Note 10 Фото: Sammobile Samsung Galaxy Note 10 Фото: Sammobile Samsung Galaxy Note 10 Фото: Sammobile Samsung Galaxy Note 10 Фото: Sammobile Samsung Galaxy Note 10 Фото: Sammobile 1/5

Актуальные данные о технических характеристиках подают 162,3 x 77,1 x 7,9 мм для Galaxy Note 10+, тогда как у Galaxy Note 9 физические размеры 161,9 x 76,4 x 8,8 мм, что говорит о том, что новичок будет еще и тоньше своего предшественника.

Читайте также Смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность

Другие изменения включают изменение на вертикальное положение основного модуля камеры, сканера отпечатка пальца, встроенного в экран и фронтальной камеры, вмонтированной в дисплей, из-за чего пришлось отказаться от сканера радужки глаза. Обе модели Samsung Galaxy Note 10 будут лишены классического аудиоразъема 3,5 мм, а таке раздражающей кнопки Bixby.

Официальная презентация пройдет 7 августа.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также ранее был слух о том, что Samsung откажется от названия Galaxy Note 10.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram