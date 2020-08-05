Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2: обзор самых прорывных смартфонов года

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила новое поколение смартфонов линейки Note 20 и гибкую модель Galaxy Z Fold 2

После нескольких месяцев горячих слухов о Samsung Galaxy Note 20, южнокорейская компания наконец представила свои новейшие и лучшие смартфоны в рамках специального мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2020. Онлайн-презентация была сосредоточена не только вокруг новых Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Производитель порадовал и другими новинками: гигантским планшетом Samsung Galaxy Tab S7, стильными наушниками Samsung Galaxy Buds Live, умными часами Samsung Galaxy Watch 3 и приятным сюрпризом – новой моделью гибкого телефона Samsung Galaxy Z Fold 2.

Сегодня.Lifestyle расскажет о всех новинках, которые были показаны на онлайн-презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020.

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Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 – это главное событие Galaxy Unpacked 2020. Даже до презентации многие эксперты знали, что этот аппарат станет одним из лучших телефонов 2020 года. Производитель представил сразу две модели Galaxy Note 20: базовый Samsung Galaxy Note 20 и "продвинутый" Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который подороже, но и оснащен по самому последнему слову техники мобильной индустрии. Подобного подхода с выпуском парных моделей Samsung придерживалась в прошлом году, когда анонсировала Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra Фото: Samsung

"Под капотом" оба устройства оснащаются процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus, камерой с тремя объективами на задней панели, безрамочным дисплеем и другими особенностями. Однако Note 20 Ultra предлагает более высокое разрешение экрана (WQHD+ по сравнению с FHD+), более качественную фотокамеру и увеличенный до 12 ГБ объем оперативной памяти.

Когда дело доходит до дизайна, оба телефона выглядят превосходно – стильно, модно и современно. Они предлагают прямоугольный блог фотокамер на задней панели корпуса и лицевую камеру, вмонтированную в экран. На месте осталась главная "фишка" Samsung Galaxy Note 20 – фирменный стилус S Pen, который отлично подходит для таких вещей, как написание быстрых заметок или рисования. Этот аксессуар был улучшен, чтобы обеспечить минимальную задержку в 9 мс.

Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra Фото: Digital Trends

Технические характеристики Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra:

6,7-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 пикселей (393 ppi) и 6,9-дюймовый экран с разрешением 3088x1440 пикселей у модели Note 20 Ultra (496 ppi);

Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus;

Объемы памяти: 6/128 ГБ у базового Note 20, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ у Note 20 Ultra;

Емкость батареи: 4300 мАч у базового Note 20 и 4500 у Note 20 Ultra;

Сканер отпечатков пальцев, вмонтированный в экран;

Порт зарядки – USB Type-C;

Фотокамера: 2x12 МП (ультраширокий объектив) и 64 МП телефотообъектив у базового Note 20, 2х12 МП (ультраширокий объектив) и 108 МП телефотообъектив у Note 20 Ultra;

Операционная система Android 10.

Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra Фото: Samsung

Стандартный Galaxy Note 20 в Украине будет стоить 28 999 гривен, более крупный Galaxy Note 20 Ultra – 35 999 гривен, а флагман с самым большим объемом памяти и модулем 5G – 41 999 гривен. Оба телефона будут доступны в продаже с 21 августа, а предварительные заказы начнутся 6 августа.

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung также показала новые "умные" часы Galaxy Watch 3. Устройство выпускается в двух размерах: 41 мм и 45 мм. По данным Samsung, Galaxy Watch 3 на 14% тоньше и на 15% легче оригинальных Galaxy Watch. Часы предлагают вращающуюся лицевую панель, чтобы упростить управление программным обеспечением. Сами гаджеты получились водонепроницаемыми с выдерживанием глубины до 50 метров, а на тыльной стороне даже расположен пульсометр для ЕКГ.

Samsung Galaxy Watch 3 Фото: Samsung

Крохотный экран выглядят очень качественно благодаря OLED-матрице с защитным покрытием Gorilla Glass, а лицевую панель немного уменьшили для большего соотношения экрана к корпусу. Samsung Galaxy Watch 3 доступен для предварительного заказа, начиная с 6 августа, вместе с Galaxy Note 20. Стоимость стартует от 400 долларов, растет выше в зависимости от модели и ее оснащения. Гаджет доступен в бронзовом или серебристом цвете, если вы закажете модель 41 мм, или серебристом или черном цвете для модели 45 мм.

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung также анонсировала конкурента Apple AirPods под названием Galaxy Buds Live. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live выполнены в форме фасоли, которая специально разработана таким образом, чтобы наилучшим образом располагаться в ушной раковине, что позволяет им быть малозаметными. Но они не просто хорошо спроектированы. Galaxy Buds Live, по словам Samsung, звучат превосходно. Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамиками, а также обладают активным шумоподавлением для обеспечения тихого прослушивания.

Samsung Galaxy Buds Live Фото: Samsung

Наушники также обладают рядом смарт-технологий: они пропускают важные звуки, такие как объявления в метро или сигналы автомобилей, ​​и устраняют отвлекающий фоновый шум улицы. Это означает, что даже со включенным шумоподавлением вы не пропустите важные уведомления из внешнего мира. Способность вырезать фоновый шум также работает при телефонных звонках.

Samsung Galaxy Buds Live доступен в трех цветах, включая новый стильный Mystic Bronze, и стоит 170 долларов, что дешевле AirPods Pro за 250 долларов.

Samsung Galaxy Tab S7

Следом южнокорейский производитель представил планшет Samsung Galaxy Tab S7. Это серьезный ответ Samsung на их Apple iPad Pro. Galaxy Tab S7 отличается современным дизайном и представлен в двух вариантах – Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Планшеты предлагают относительно тонкие лицевые панели, поддержку стилуса S Pen и многое другое. Съемная крышка клавиатуры была даже переработана для поддержки сочетаний клавиш, увеличенной сенсорной панели для поддержки жестов и скрытого в корпусе стилуса S Pen на задней панели.

Samsung Galaxy Tab S7 Фото: Samsung

Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ получили процессоры Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и встроенной 128 ГБ или 512 ГБ флэш-памяти. В планшете даже нашелся слот для карт памяти MicroSD для расширения внутреннего файлового хранилища. Дисплеи на устройствах предлагают высокую частоту обновления в 120 Гц. Разница между моделями лишь в размерах экранов: меньший Tab S7 обладает диагональю в 11 дюймов, а более крупный Tab S7+ предлагает 12,4-дюймовый дисплей.

Samsung Galaxy Tab S7 Фото: Digital Trends

Планшеты также предлагают инновационные интеллектуальные функции. Примечательно, что вы сможете использовать его в качестве второго дисплея для своего ПК с Windows 10, что похоже на ответ Samsung на Sidecar от Apple. Однако планшет получился недешевым – от 650 долларов, но все равно – это на 150 долларов дешевле, чем у iPad Pro.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Под конец презентации Samsung "выстрелила" еще одним козырем – складным смартфоном нового поколения Galaxy Z Fold 2. Новинка берет за основу оригинальную концепцию Galaxy Fold и серьезно дорабатывает ее с безрамочным 6,2-дюймовым внешним дисплеем, внутренним 7,6-дюймовым экраном и вырезами под фронтальные фотокамеры.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung

Galaxy Z Fold 2 может стать серьезным шагом вперед для складных телефонов. Вместо пластичного дисплея Galaxy Z Fold 2 предлагает гибкий стеклянный дисплей, который в своей основе состоит из листа стекла, которое тоньше человеческого волоса. Кроме того, в шарнир встроена специальная щетина, которая сметает грязь и пыль, чтобы он не застревал между дисплеями. Сам смартфон получился тоньше – всего 6 мм в разложенном виде. Зазор между экранами также уменьшился, что делает устройство более долговечным и износостойким. Новинка также доступна в двух цветах – Mystic Bronze и Mystic Black.

Samsung не раскрыла всех подробностей спецификаций телефона. Однако Digital Trends уверяет, что Galaxy Z Fold 2 будет поддерживать 5G и обладает процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus и предлагает 256 ГБ или 512 ГБ файлового хранилища. Цена также не была оглашена, но вряд ли будет дешевле предшественника с ценником в 1980 долларов.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy Note 20 Ultra получила возможность запуска игр от приставок Xbox, что подтвердилось на презентации – глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер реализовал это через игровой сервис xCloud.

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