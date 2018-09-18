Samsung Galaxy Note 9 едва не сжег владельца

Во время разговора женщина почувствовала, что смартфон сильно нагрелся, а затем вспыхнул

Samsung отреагировали на несчастный случай. Фото: 9to5Google

Некогда у Samsung была неприятная ситуация со смартфонами Samsung Galaxy Note 7, которые взрывались и горели без веской на то причины. Похоже, история снова повторяется с девятой моделью этого смартфона.

3 сентября женщина разговаривала по новому Samsung Galaxy Note 9. Во время разговора женщина почувствовала, что смартфон сильно нагрелся, и для охлаждения разговор был прекращен, а сам аппарат был помещен в дамскую сумочку. Спустя короткое время оттуда стали раздаваться странные звуки и повалил дым.

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Вытряхнув все содержимое сумочки, оказалось, что это полыхал ее новенький Samsung Galaxy Note 9. Смартфон не выжил, а потерпевшая отправила в суд иск, в котором требует возместить причиненный вред и запретить продажи нового поколения фаблета.

Samsung заявила о том, что это первый случай самовозгорания Galaxy Note 9 и необходимо провести тщательное расследование инцидента.

Напомним, что ранее Samsung высмеял Apple вместе с iPhone X, Samsung отказывается от дешевых смартфонов, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.