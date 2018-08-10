Samsung Galaxy Note 9 уступает iPhone X по мощности

Эксперты ресурса Tom's Guide сравнили новый флагман компании Samsung Galaxy Note 9 c Apple iPhone X

Samsung's Galaxy Note 9 по скорости оказался даже слабее Galaxy S9+. Фото: CNET

Эксперты ресурса Tom's Guide сравнили новый флагман компании Samsung Galaxy Note 9 c Apple iPhone X, чтобы узнать, какой из смартфонов быстрее и мощнее. Результаты тестов оказались неутешительными для южнокорейского топового аппарата – iPhone X обогнал своего главного конкурента.

Для тестирования была взята самая базовая модель Samsung Galaxy Note 9 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. В отличие от представленной вчера модели с процессором Exynos 9810, тестируемый образец обладал чипом Snapdragon 845, который немного слабее. В качестве нагрузочной программы использовался бенчмарк Geekbench 4.

Geekbench 4 Tom's Guide

Geekbench 4 измеряет общую производительность, и выдает результат в баллах, которые можно сравнить с другими смартфонами. Galaxy Note 9 обеспечивает высокую производительность в многоядерном тестировании с результатом 8876, что на 1481 баллов меньше, чем у iPhone X – лидера таблицы. Samsung Galaxy Note 9 уступает также китайскому OnePlus 6 и Galaxy S9+.

Samsung Galaxy Note 9 CNET

Однако Galaxy Note 9 по скорости опережает прошлогодний Galaxy Note 8 и Google Pixel 2 XL, но они оба работают на устаревшем чипе Snapdragon 835.

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В тестировании на скорость обработки графики в бенчмарке Slingshot Extreme Galaxy Note 9 набрал 4639 баллов, что немного лучше, чем у Galaxy S9 + (4634). Однако уступил первенство OnePlus 6 с 8 ГБ оперативной памяти (5124) и iPhone X (4994).

Slingshot Extreme Tom's Guide

Стоит также отметить, что Samsung Galaxy Note 9 стоит 35000 гривен, тогда как более мощные аппараты оказались дешевле: OnePlus 6 (15300 гривен) и iPhone X (32000 гривен).

Напомним, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone, а Samsung Galaxy S9 провалился в продажах.