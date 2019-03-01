Samsung Galaxy S10: какая модель оказалась быстрее – видео

Эксперт проверил две модификации Galaxy S10 с разными процессорами

Версия Galaxy S10 со Snapdragon 855 более производительная, но с Exynos 9820 смартфон лучше держит заряд Фото: SlashGear

Анонс новых флагманских смартфонов Samsung показал, что таковых моделей будет стразу три: Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+, не считая Galaxy Fold и 5G. Но по факту их будет больше. Все благодаря разным процессорам, которыми будут оснащаться все модели в зависимости от региона.

Линейка Samsung Galaxy S10 в некоторых странах (например, в США) будет продаваться с процессорами Snapdragon 855, а в других (восточная Европа) официально будут доступны только аппараты с Exynos 9820.

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Оба чипа являются высокопроизводительными, однако они очень сильно разнятся между собой, как по архитектуре, так и по частотам. Snapdragon 855 работает на частоте до 2,8 ГГц и производится по 7-нанометровой технологии, в то время как Exynos 9820 собирают с использованием 8-нанометрового техпроцесса и выдает максимальную частоту в 1,95 ГГц. Очевидно, что они обрабатывают одни и те же задачи немного по-разному, а следовательно, один из них будет более производительным.

Эксперт ресурса Android Authority Гэри Симс проверил обе модификации смартфонов в различных бенчмарках и записал процесс их тестирования на видео. Победила версия смартфона, в которой интегрирован Snapdragon 855.

Стоит отметить, что быстродействие — лишь один из параметров, по которым выбирают смартфоны. Вторым важным моментом является время автономной работы. Не исключено, что новые флагманы Samsung с процессором Exynos 9820 более экономно расходуют энергию и будут востребованы теми, кто ценит долгое время автономной работы.

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Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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