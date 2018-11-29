Samsung Galaxy S10 обогнал все Android смартфоны по мощности

Результаты тестирования Galaxy S10 в бенчмарке AnTutu показали впечатляющий результат

Samsung Galaxy S10 установил рекорд по мощности. Фото: BGR.com

Компания Samsung в следующем году выпустит свой новый долгожданный флагман Galaxy S10. Поклонники этой модели могут быть уверены, что их смартфон все же сможет побороть iPhone XS по мощности.

В сеть попали спецификация и результаты тестирования в известном бенчмарке AnTutu, которые показали впечатляющий результат. Выяснилось, что смартфон будет работать на процессоре Exynos 9820 производства Samsung, который при предварительном тестировании набрал 325 076 баллов в AnTutu.

Результат Samsung Galaxy S10 в AnTutu Фото: mysmartprice.com

Напомним, что мощнейший Android смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin 980 набрал 311 840 баллов в этом бенчмарке. В то же время, мощнейший смартфон Xiaomi Black Shark на разогнанном процессоре Snapdragon 845 набрал "всего" 301 757 баллов.

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При детальном рассмотрении AnTuTu, инженерный образец от Samsung обладает кодовым названием SM-G975F. Тактовая частота процессора Exynos 9820 составляет 2,7 ГГц. Смартфон получил также производительный графический чип Mali-G76, 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 128 ГБ и дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей.

Galaxy S10 может также выйти в двух модификациях: с процессором Exynos 9820, а также на чипе от Qualcomm Snapdragon 8150, который недавно показал рекордно высокий показатель в AnTutu – 362 292 балла. Таким образом, если Samsung Gakaxy S10 выйдет с процессором от Qualcomm, то у смартфона будут все шансы обойти по мощности iPhone XS и iPhone XS Max.

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Samsung, вероятно, представит Samsung Galaxy S10 уже в I квартале 2019 года.

Напомним, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone. Также напомним, что инженеры у Samsung Galaxy S10 решили проблему c камерой для селфи.