Samsung Galaxy S10: текстовая онлайн-трансляция

В Сан-Франциско пройдет презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2019 будут предствлены смартфоны серии Galaxy S10 Фото: The Verge

Компания Samsung готовится представить миру новый топовый смартфон в юбилейной линейке Galaxy S10. Согласно инсайдерским данным, вместо одного смартфона покажут сразу три модели: Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Также ожидается показ гибкого смартфона Samsung Galaxy F, который был анонсирован осенью 2018 года.

Samsung Galaxy Unpacked 2019 Фото: CNET

Презентация флагманов Samsung пройдет 20 февраля в Сан-Франциско, которая стартует в 21:00 по киевскому времени. Segodnya.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации Samsung.

Ожидаемые новинки Samsung на презентации 2019 года

Тройка смартфонов будет отличаться своими характеристиками и размерами. Samsung S10e будет самым "бюджетным" мобильным аппаратом компании в новой линейке топовых устройств. Он получит плоский экран Infinity-O диагональю 5,8 дюймов. Он также получит сканер отпечатков пальцев на боковой грани, вместо встроенного в экран, а также двойной фотосенсор.

Модельный ряд Samsung Galaxy S10 (2019) Фото: LetsGoDigital

Samsung Galaxy S10 будет "средней" моделью с 6,1-дюймовым дисплеем Infinity-O и вырезом под окуляр фронтальной камеры, датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран, а также тройным фотосенсором.

Samsung Galaxy S10+ будет топовой моделью и самым большим смартфоном новой линейки. Galaxy S10+ получит 6,44-дюймовый AMOLED экран, тройную фотокамеру и двойную селфи-камеру, вырезанную в дисплее, в который также будет вмонтирован сканер отпечатков. Более того, этот аппарат получит 1ТБ памяти внутреннего накопителя.

У всех смартфонов будет встроенная технология обратной зарядки PowerShare для зарядки аксессуаров, которая позволит подзаряжать беспроводные наушники и умные часы и даже iPhone.

Рекламу Samsung Galaxy S10 случайно показали за день до презнтации Фото: iPhones.ru

Все модели получат функцию обратной зарядки PowerShare для зарядки аксессуаров, таких как наушники или смартчасы. Также на Samsung Galaxy Unpacked 2019 будут представлены носимые гаджеты: умные часы Galaxy Watch Active, беспроводная гарнитура Galaxy Buds и фитнес браслет Galaxy Fit.

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