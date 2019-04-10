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Samsung Galaxy S10 устроили проверку на скорость: видео

Энтузиасты решили проверить скорость работы процессоров Snapdragon 855 и Exynos 9820

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Модель Galaxy S10e со Snapdragon 855 одержала победу
Модель Galaxy S10e со Snapdragon 855 одержала победу
Фото: The Verge

В модельном ряде Samsung Galaxy S10, как известно, выпущено три смартфона: S10e, S10 и S10+. Также все модели выпускались для разных регионов с разными процессорами – Snapdragon 855 (США, Гонконг) и Exynos 9820 (Европа и Украина в том числе). Производитель уверяет, что разницы в производительности между этими процессорами нет. Но так ли это на самом деле?

Энтузиасты YouTube-канала Tech Thusiast решили провести сравнительный тест на скорость двух смартфонов: "младшего" Galaxy S10e с процессором Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ и "флагмана" Galaxy S10+ на чипе Exynos 9820 с 8 Гб ОЗУ. Цель эксперимента была проста – действительно ли они работают одинаково быстро.

В результате оказалось, что модель со Snapdragon 855 все же одержала победу, набрав в двух раундах на три очка больше, чем Exynos 9820. При тестах в обычных приложениях разница на первый взгляд не особо видна и оба чипа справляются одинаково быстро. Но когда дело доходит до "тяжелых" игр или веб-браузинга, то Samsung Exynos 9820 начинает заметно отставать в скорости загрузки.

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Тем не менее, рядовой пользователь разницу не увидит, поскольку подобные различия видны только при таких скрупулезных проверках под "вооруженным глазом".

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Напомним, что в прошлом году iPhone XS Max одержал победу над Galaxy Note 9Google Pixel 3 и Huawei Mate 20 Pro в искусственных тестах. Однако новый процессор Exynos 9820 оказался быстрее Apple A12 Bionic, используемый в Galaxy S10+ для европейского региона. Также Samsung не останавливается на достигнутом и разрабатывает смартфон мечты

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