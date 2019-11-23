Samsung Galaxy S11 оснастят пятью фотокамерами с разрешением 108 МП

Galaxy S11 также получит очень мощный процессор Snapdragon 865 и экран с частотой обновления 120 герц

Samsung Galaxy S11 получит прямоугольный блок пентакамер Фото: The Verge

Samsung сейчас во всю работает над подготовкой к выпуску смартфона Galaxy S11, который должен появиться в продаже в первом квартале 2020 года. Сейчас в сети начинают появляться утечки касательно новинки южнокорейского производителя. Новые рендеры изображений Samsung Galaxy S11 показывают, что новинка внешне будет мало отличаться от предыдущей модели, но есть несколько заметных отличий.

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Известный инсайдер @OnLeaks в пятницу опубликовал новые изображения Samsung Galaxy S11 в Twitter, авторами которого является ресурс 91mobiles. Фотографии и видео ниже демонстрируют некоторые улучшения в дизайне мобильного устройства, особенно расположение передних и задних камер.

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Первое заметное изменение – перемещение селфи фотокамеры S11 в центральную верхнюю часть, тогда как в S10 она была в правом углу. Это нововведение соответствует положению окуляра фронтальной фотокамеры Galaxy Note 10, который поступил в продажу в августе этого года.

На тыльной стороне Samsung Galaxy S11 можно увидеть сложный массив камер из пяти фотосенсоров и обычной светодиодной вспышкой, которые размещены в прямоугольной рамке ближе к левому верхнему краю. Такое расположение отдаленно напоминает iPhone 11.

Samsung Galaxy S11 (рендер) Фото: 91mobiles

Авторы изображений отмечают, что согласно утечкам от инсайдеров, три датчика являются обычными фотокамерами с максимальным разрешением 108 мегапикселей, как у недавно вышедшего Xiaomi Mi Note 10, четвертый является 3D ToF-датчиком, а назначение пятого пока неизвестно.

Рамки экрана сверху и снизу чуть будут намного тоньше, чем у Galaxy S10, но боковые стороны выглядят примерно одинаково, что придает им почти острый вид. Размер экрана у S11 и его вариантов будет варьироваться от 6,3 до 6,7 дюймов, что делает его немного больше, чем модель 2019 года.

Samsung Galaxy S11 (рендер) Фото: 91mobiles

Согласно @OnLeaks, корпус Galaxy S11 будет 7,8 мм в толщину, что соответствует уровню S10. Однако расположение физических клавиш на корпусе будет иным. На предыдущей модели кнопка питания находилась с правой стороны, а клавиши регулировки громкости – с левой. Рендеры показывают расположение всех кнопок управления кнопками на правой стороне.

Samsung Galaxy S11 (рендер) Фото: 91mobiles

Что касается аппаратной начинки, то смартфон с большой долей вероятности получит процессор Qualcomm Snapdragon 865 и дисплей с частотой обновления 120 Гц, как главные особенности модельного ряда 2020 года. Важно также отметить, что чип Exynos более не будет поставляться во флагманские смартфоны, так как Samsung сама признала, что они уступают чипам от Qualcomm.

Важно также помнить, что рендеринг не является окончательным вариантом дизайна смартфона. Эти изображения являются лишь предположением того, как будет выглядеть Galaxy S11. Осталось всего несколько месяцев, чтобы увидеть, насколько они были точны, поскольку Samsung должна представить смартфон в феврале следующего года.

Напомним, что ранее сбылось предсказание экспертов относительно появления первых смартфонов со 100-мегапиксельными фотокамерами. Также ранее Samsung создала 64 МП фотокамеру для смартфонов.

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