Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру 108 МП от Xiaomi

Новая фотокамера способна снимать видео в разрешении 6K

Samsung Galaxy S11 получит лучшую фотокамеру на мобильном рынке Фото: Techadvisor

Samsung в начале этого года объявила о выпуске датчика камеры ISOCELL Bright HMX в сотрудничестве с китайским производителем электроники Xiaomi. Этот потрясающий 108-мегапиксельный фотосенсор поможет открыть новую эру фотографии смартфонов, и нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, на что он способен.

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Инсайдер мобильных устройств Ice Universe в Twitter утверждает, что существует "высокая вероятность", что в следующем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 будет интегрирован новый 108-мегапиксельный сенсор. Точно неизвестно, ссылается ли инсайдер на ранее анонсированный 108-мегапиксельный сенсор, или это будет более усовершенствованная модель. Более того, новинка с выдающейся фотокамерой появится менее, чем через полгода.

Samsung, как правило, выпускает свои телефоны модельного ряда Galaxy S в начале марта, что составляет около 4 месяцев с сегодняшнего дня. Летом Samsung заявила, что сенсор 1/1,33 дюйма будет использовать технологию слияния пикселей Tetracell, чтобы объединить четыре пикселя в один, эффективно повышая производительность в условиях низкой освещенности. Датчик также способен записывать видео без потерь с разрешением 6K (6016 x 3384 пикселей) при скорости 30 кадров в секунду.

Причем увидеть этот датчик "вживую" можно будет уже на днях, когда Xiaomi официально представит смартфон Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) со 108-мегапиксельной фотокамерой.

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Напомним, что ранее сбылось предсказание экспертов относительно появления первых смартфонов со 100-мегапиксельными фотокамерами. Также ранее Samsung создала 64 МП фотокамеру для смартфонов.

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