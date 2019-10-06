Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Samsung получила патент на оснащение Galaxy S11 спектрометром от NASA, который будет работать в купе со 108 МП фотосенсором

Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S11 Фото: Phone Arena

За прошедшие годы Samsung довел до совершенства свою линейку Galaxy S настолько, что каждый анонс новой модели вызывает интерес у публики не меньше, чем презентация iPhone. В этом году Galaxy S10 стал два ли не эталоном того, как должен выглядеть Android-смартфон. Казалось бы, куда двигаться дальше? Ресурс Phone Arena поделился информацией относительного ого, как будет выглядеть Samsung Galaxy S11 и какими возможностями будет обладать главный Android-флагман 2020 года.

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Samsung Galaxy S11 выйдет в переходный период для смартфонов. В 2020 году в продажу поступят первые гибкие смартфоны, выход которых был отложен по разным техническим причинам, но они все еще будут находиться в зачаточном состоянии. Поэтому классические смартфоны-моноблоки все еще будут актуальными, и S11 не будет исключением.

Galaxy S11 получит крохотную фронтальную камеру Фото: Phone Arena

Samsung оснастила S10 селфи-камерами, врезанными в экран – это оригинальное решение, но не идеальное. По слухам, Samsung сейчас активно работает над фотокамерами, которые будут спрятаны под экраном, чтобы раз и навсегда решить проблему размещения селфи-камер на лицевой панели, не прибегая к использованию рамок, перископов или отверстий в экране. Согласно свежей инсайдерской информации, подобные камеры не появятся в Galaxy S11 и будет использоваться все то же отверстие в экране, но меньшего размера. Что же нужно сделать Samsung, чтобы выделить свои флагманы на фоне конкурентов и отличаться от предыдущих телефонов Samsung?

Фотокамеры у Galaxy S10 получают высочайшие оценки от экспертов. В то же время по техническому оснащению фотосенсоры у новинок остаются на уровне Galaxy S7 2016 года. Но компания смогла улучшить их качество не только аппаратно, но и с помощью технологий искусственного интеллекта, благодаря которому у S10 получаются отменные снимки, особенно ночью.

Фотокамеры Galaxy S11 Фото: Phone Arena

Согласно свежей информации от Phone Arena, Samsung оснастит Galaxy S11 фотокамерами с колоссальным разрешением в 108 МП собственного производства. Также S11 получит телеобъектив, который использует метод увеличения "перископ" (как в популярном Huawei P30 Pro) для обеспечения 5-кратного оптического увеличения.

Но самое главное, помимо фотокамер с высоким разрешением, Samsung Galaxy S11 получит спектрометр – устройство, которое использует инфракрасный свет для анализа химического состава объектов. Ранее эту технологию использовала NASA в своих космических кораблях для определения химического состава далеких звезд и планет. Недавно Samsung получила патент на оснащение своих смартфонов таким спектрометром. Но для чего нужен спектрометр на телефоне?

Расположение спектрометра будет правее от датчиков сердечного ритма Фото: Phone Arena

Samsung активно продвигает технологии отслеживания здоровья. Последние модели Galaxy S были оснащены датчиком измерения сердцебиения. А в Galaxy S11 будет интегрирован спектрометр, который расширит возможности ухода за собственным здоровьем. К примеру, смартфон можно будет навести на фрукт или любой другой продукт, чтобы мгновенно получить информацию о его пищевой ценности, а если сканировать алкоголь, то даже определить процентное содержание спирта в нем. Другим вероятным применением, которое наверняка оценят фанаты селфи, может быть приложение для ухода за телом, которое поможет считывать содержание влаги и жиров в коже, чтобы в режиме реального времени анализировать и давать советы о том, как лучше за ней ухаживать.

Общий вид Galaxy S11 по мнению Phone Arena Фото: Phone Arena

Идея использования спектрометра в смартфонах не нова. На выставке CES 2017 был представлен смартфон Changhong H2, который обладал этой функцией. Но на то время ее возможности были крайне ограниченными, а само устройство было концептом и в производство не пошло. Поэтому у Samsung есть шанс стать первым крупным производителем телефонов, включившим эту технологию в один из своих продуктов.

Цветные корпуса Galaxy S11 Фото: Phone Arena

Напомним, что ранее появилась информация, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. В то же время Xiaomi создала фантастический смартфон Mi Mix Alpha по космической цене.

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