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Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Samsung получила патент на оснащение Galaxy S11 спектрометром от NASA, который будет работать в купе со 108 МП фотосенсором

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S11
Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S11
Фото: Phone Arena

За прошедшие годы Samsung довел до совершенства свою линейку Galaxy S настолько, что каждый анонс новой модели вызывает интерес у публики не меньше, чем презентация iPhone. В этом году Galaxy S10 стал два ли не эталоном того, как должен выглядеть Android-смартфон. Казалось бы, куда двигаться дальше? Ресурс Phone Arena поделился информацией относительного ого, как будет выглядеть Samsung Galaxy S11 и какими возможностями будет обладать главный Android-флагман 2020 года.

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Samsung Galaxy S11 выйдет в переходный период для смартфонов. В 2020 году в продажу поступят первые гибкие смартфоны, выход которых был отложен по разным техническим причинам, но они все еще будут находиться в зачаточном состоянии. Поэтому классические смартфоны-моноблоки все еще будут актуальными, и S11 не будет исключением.

Galaxy S11 получит крохотную фронтальную камеру
Galaxy S11 получит крохотную фронтальную камеру
Фото: Phone Arena

Samsung оснастила S10 селфи-камерами, врезанными в экран – это оригинальное решение, но не идеальное. По слухам, Samsung сейчас активно работает над фотокамерами, которые будут спрятаны под экраном, чтобы раз и навсегда решить проблему размещения селфи-камер на лицевой панели, не прибегая к использованию рамок, перископов или отверстий в экране. Согласно свежей инсайдерской информации, подобные камеры не появятся в Galaxy S11 и будет использоваться все то же отверстие в экране, но меньшего размера. Что же нужно сделать Samsung, чтобы выделить свои флагманы на фоне конкурентов и отличаться от предыдущих телефонов Samsung?

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Фотокамеры у Galaxy S10 получают высочайшие оценки от экспертов. В то же время по техническому оснащению фотосенсоры у новинок остаются на уровне Galaxy S7 2016 года. Но компания смогла улучшить их качество не только аппаратно, но и с помощью технологий искусственного интеллекта, благодаря которому у S10 получаются отменные снимки, особенно ночью.

Фотокамеры Galaxy S11
Фотокамеры Galaxy S11
Фото: Phone Arena

Согласно свежей информации от Phone Arena, Samsung оснастит Galaxy S11 фотокамерами с колоссальным разрешением в 108 МП собственного производства. Также S11 получит телеобъектив, который использует метод увеличения "перископ" (как в популярном Huawei P30 Pro) для обеспечения 5-кратного оптического увеличения.

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Но самое главное, помимо фотокамер с высоким разрешением, Samsung Galaxy S11 получит спектрометр – устройство, которое использует инфракрасный свет для анализа химического состава объектов. Ранее эту технологию использовала NASA в своих космических кораблях для определения химического состава далеких звезд и планет. Недавно Samsung получила патент на оснащение своих смартфонов таким спектрометром. Но для чего нужен спектрометр на телефоне?

Расположение спектрометра будет правее от датчиков сердечного ритма
Расположение спектрометра будет правее от датчиков сердечного ритма
Фото: Phone Arena

Samsung активно продвигает технологии отслеживания здоровья. Последние модели Galaxy S были оснащены датчиком измерения сердцебиения. А в Galaxy S11 будет интегрирован спектрометр, который расширит возможности ухода за собственным здоровьем. К примеру, смартфон можно будет навести на фрукт или любой другой продукт, чтобы мгновенно получить информацию о его пищевой ценности, а если сканировать алкоголь, то даже определить процентное содержание спирта в нем. Другим вероятным применением, которое наверняка оценят фанаты селфи, может быть приложение для ухода за телом, которое поможет считывать содержание влаги и жиров в коже, чтобы в режиме реального времени анализировать и давать советы о том, как лучше за ней ухаживать.

Общий вид Galaxy S11 по мнению Phone Arena
Общий вид Galaxy S11 по мнению Phone Arena
Фото: Phone Arena

Идея использования спектрометра в смартфонах не нова. На выставке CES 2017 был представлен смартфон Changhong H2, который обладал этой функцией. Но на то время ее возможности были крайне ограниченными, а само устройство было концептом и в производство не пошло. Поэтому у Samsung есть шанс стать первым крупным производителем телефонов, включившим эту технологию в один из своих продуктов.

Цветные корпуса Galaxy S11
Цветные корпуса Galaxy S11
Фото: Phone Arena

Напомним, что ранее появилась информация, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. В то же время Xiaomi создала фантастический смартфон Mi Mix Alpha по космической цене.

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Источник: Phone Arena
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