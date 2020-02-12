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Samsung Galaxy S20 Unpacked: онлайн презентация смартфонов

Полное видео онлайн презентации Galaxy Unpacked 2020 смартфонов Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra, а также Samusng Galaxy Z Flip

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:31
Онлайн презентация Galaxy Unpacked 2020
Онлайн презентация Galaxy Unpacked 2020
Фото: CNET

Samsung анонсировала свои новейшие флагманские телефоны: Galaxy S20, S20 Galaxy Plus и Galaxy S20 Ultra, а также более "дешевый" гибкий смартфон Samusng Galaxy Z Flip в рамках презентации Galaxy Unpacked 2020, которую можно было посмотреть онлайн. Сегодня выкладывают полное видео онлайн-трансляции, на которой можно посмотреть, как проходило полуторачасовое мероприятие.

Все смартфоны флагманской линейки обладают передовым аппаратным оснащением и получили новые функции: поддержку 5G-сетей у всех трех моделей, экраны с более высокой частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности. Они будут доступны в продаже 6 марта по ценам от 999 до 1 599 долларов США, а предварительные заказы начнутся с 21 февраля.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip получил огромный большой 6,7-дюймовый вытянутый экран с соотношением сторон 21.9:9 (разрешение 2636х1080 точек при 425 ppi), а также оснащен двумя 12-мегапиксельными задними камерами, фронтальную 10-мегапиксельную камеру, работает на 64-разрядном 8-ядерном процессоре с частотой 2,95 ГГц и батарее 3300 мАч. Flip Z можно будет купить с 14 февраля по цене 1380 долларов (33,7 тысяч гривен). Новинка будет доступна в фиолетовом и черном вариантах цветового исполнения корпуса.

Напомним, что ранее Samsung отказалась от девяти названий в пользу Galaxy S20. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.

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Источник: CNET
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