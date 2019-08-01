Samsung Galaxy Tab S6: представлен "планшет-убийца" iPad Pro

Galaxy Tab S6 оснащается продвинутым стилусом S Pen с беспроводной зарядкой и магнитным креплением

Galaxy Tab S6 появится в продаже 6 сентября Фото: CNET

Samsung неожиданно представила свой новый планшет на Android – Galaxy Tab S6. Большинство не ожидали, что южнокорейский производитель выпустит планшет в преддверии своей грандиозной презентации Unpacked 7 августа, на которой будет показан Samsung Galaxy Note 10, но у компании оказались другие планы.

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Galaxy Tab S6 оснащен 10,5-дюймовым дисплеем WQXGA Super AMOLED (разрешение 2560 x 1600, 287 PPI). Планшет работает на очень производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с частотой до ​​2,8 ГГц, укомплектован и 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128-256 ГБ флэш-накопителя. Предусмотрен также слот для карт памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET

Массив задней камеры состоит из 13-мегапиксельного сенсора и 5-мегапиксельной камеры, в то а лицевая сторона оснащена 8-мегапиксельной селфи-камерой. Четырехполосная акустическая система планшета оснащена технологией Dolby Atmos, как у флагманских мобильных аппаратов Samsung. Аккумулятор емкостью 7040 мАч способен обеспечить до 15 часов воспроизведения видео.

Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET

Улучшенный стилус S Pen теперь включает функцию дистанционного управления, позволяя пользователям делать селфи или управлять воспроизведением мультимедиа удаленно. Для этого его оснастили аккумулятором емкостью 350 мАч, заряжаемый по беспроводной связи, обеспечивая до 10 часов автономной работы после 10-минутной зарядки. Крепится стилус при помощи магнита на тыльной стороне устройства, но в комплект не входит и является отдельным аксессуаром, который стоит 179 долларов.

Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET Samsung Galaxy Tab S6 Фото: CNET 1/14

Samsung Galaxy Tab S6 предлагается в серой, синей и розовой расцветках и доступен для приобретения с 6 сентября по цене 649 долларов за модель 6 ГБ/128 ГБ и 729 долларов за конфигурацию 8 ГБ/256 ГБ.

Напомним, что ранее Samsung представила невообразимо гигантский 8K телевизор. А в конце марта Samsung выпустила планшет со стилусом S Pen по доступной цене.

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