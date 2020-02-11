Samsung Galaxy Z Flip: представлен самый дешевый гибкий смартфон-раскладушка

Samsung официально анонсировала свой второй складной телефон – раскладной смартфон Galaxy Z Flip

На специальном мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско, южнокорейская компания представила второй складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Новинка продолжает тренд за Galaxy Fold – за первым складным телефоном компании, который был анонсирован в феврале 2019 года, но готов конкурировать с более дешевым Motorola Razr. Flip Z будет доступен 14 февраля и будет стоить 1380 долларов.

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В отличие от Galaxy Fold, который открывается и закрывается как книга и обладает 7,3-дюймовым дисплеем, Z Flip складывается по горизонтальной оси и может удерживаться на ладони одной руки. Если устройство положить на стол развернутым под углом 90 градусов, дисплей автоматически разделится на два 4-дюймовых экрана с возможностью просмотра различного контента на каждом из них.

Samsung Galaxy Z Flip Фото: CNET

Внешняя крышка устройства имеет маленький 1,1-дюймовый дисплей с разрешением 300х112 пикселей, на котором можно просматривать уведомления. Внутри находится большой 6,7-дюймовый вытянутый экран с соотношением сторон 21.9:9 (разрешение 2636х1080 точек при 425 ppi).

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Samsung Galaxy Z Flip также оснащен двумя 12-мегапиксельными задними камерами для сверхширокоугольных и широкоугольных снимков и фронтальной 10-мегапиксельной камерой. Он работает на 64-разрядном 8-ядерном процессоре с частотой 2,95 ГГц и батарее 3300 мАч. Flip Z будет доступен в трех цветах: фиолетовый, черный и золотой, хотя не все варианты цветов будут доступны везде.

Samsung Galaxy Z Flip

По сравнению с Motorola Razr, который имеет гибкий пластиковый дисплей, экран Z Flip выполнен как из пластика, так и из стекла, который Samsung назвал Infinity Flex Display – это та же технология, что и в Fold. Samsung утверждает, что пользователь может сложить Z-Flip до 200 тысяч раз без повреждений, что имитирует количество открытий и закрываний телефона в течение 5 лет использования.

Samsung Galaxy Z Flip Фото: CNET

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip можно будет купить с 14 февраля по цене 1380 долларов (33,7 тысяч гривен). Новинка будет доступна в фиолетовом и черном вариантах цветового исполнения корпуса. На некоторых рынках также будет доступна золотистая версия.

Samsung Galaxy Z Flip Фото: CNET

Складные телефоны настроены на трансформацию мобильной индустрии в течение следующих пяти лет вместе с 5G-сетями. В дополнение к Samsung и Motorola, в 2020 году ожидаются анонсы других новинок от Huawei, TCL, Xiaomi и других крупных производителей. Android тоже будет развиваться при поддержке Google, который взял на себя обязательство предоставлять поддержку Android для складных конструкций.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. А недавно смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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