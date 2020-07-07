Samsung готовит новый складываемый смартфон: рассекречено название

Samsung Galaxy Z Fold 2 будет представлен публике в августе на мероприятии Unpacked

Несмотря на сложности с запуском Samsung Galaxy Fold в прошлом году, гибкий смартфон все же появился на прилавках магазинов и даже получил множество позитивных отзывов. Южнокорейский производитель намерен дальше продвигать идею складываемых смартфонов новым флагманом в этой линейке. Как сообщает SamMobile, в 2020 году появится новый складываемый аппарат под названием Galaxy Z Fold 2.

По слухам, Samsung представит Galaxy Z Fold 2 уже совсем скоро – 5 августа в рамках онлайн-мероприятия Unpacked. Вместе со складываемым смартфоном будут представлены Galaxy Note 20 и специальная версия Galaxy Z Flip с 5G модемом. Также есть мнение, что все последующие складываемые мобильные телефоны компании будут выпускаться под линейкой Samsung Galaxy Z.

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Официальной информации от Samsung о технических характеристиках Galaxy Z Fold 2 пока нет. Однако ожидается, что телефон будет выглядеть примерно так же, как и Galaxy Fold и стоимость его составит 1980 долларов – как у первой модели. Однако, учитывая предыдущий опыт, можно ожидать улучшенные фотокамеры, увеличенную в емкости батарею и, возможно, новинка будет поставляться со стилусом и даже получить водонепроницаемый корпус.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Unsplash

Напомним, что ранее Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов. Также инженеры рассказали, как Samsung Galaxy S20 Ultra достигает 100-кратного увеличения.

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