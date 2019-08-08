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Samsung объяснила отказ от наушников в Galaxy Note 10

Прошлогодние модели Galaxy Note 9 и Galaxy S9 оказались последними, в которых используется 3,5 мм разъем "мини-джек"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 19:06
Причину отсутствия 3,5 мм "мини-джека" объяснил представитель Samsung
Причину отсутствия 3,5 мм "мини-джека" объяснил представитель Samsung
Фото: The Verge

На вчерашней презентации Samsung Galaxy Note 10 опасения пользователей касательно отсутствия привычного порта для наушников 3,5 мм подтвердились. Южнокорейский бренд долго сопротивлялся новому тренду на использование гарнитур только с цифровыми разъемами и отказ от аналоговых портов. В итоге прошлогодние модели Galaxy Note 9 и Galaxy S9 оказались последними, в которых используется разъем "мини-джек".

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Линейка Galaxy Note всегда позиционировалась, как "швейцарский нож" в мире мобильных устройств, в котором есть все. Поэтому фаблеты Samsung всегда покупали пользователи, которым нравился огромный и бескомпромиссный набор функций на любой случай жизни. В Samsung Galaxy Note 10 все изменилось.

Galaxy Note 10
Galaxy Note 10
Фото: CNET

Что же заставило Samsung окончательно отказаться от гнезда для наушников после трех лет борьбы с Apple, которая сделала такой шаг в 2016 году? Представитель Samsung ответил на этот вопрос изданию The Verge. По словам представителя южнокорейского бренда, "отказ от порта 3,5 мм позволил освободить месть под более мощную батарею, увеличив ее емкость на 100 мАч (примерно на 2-3%), а также улучшил тактильную обратную связь, потому что внутри смартфона больше нет никаких полостей". Правда, на замечание о наличии полости под стилус ответа не последовало.

Samsung Galaxy Note 10 теперь без порта 3,5 мм
Samsung Galaxy Note 10 теперь без порта 3,5 мм
Фото: The Verge

Apple ранее продвигали идею отказа от 3,5 мм объяснением лучшей гидроизоляции своих смартфонов и освобождением места под беспроводные зарядки. Якобы, такие полезные опции не могут все вмещаться в одном телефоне. Однако Samsung доказывал личным примером несколько лет подряд, что можно объединить все, весь набор полезных опций в одном устройстве работает гармонично.

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В то время, как именитые производители начали отказ от старого порта для наушников, некоторые бренды начали постепенный возврат привычного разъема. Так Lenovo вернула его с в Moto Z4, появился 3,5 мм порт и в Google с Pixel 3A, а также по прежнему остается во флагманских моделях LG. Но Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и Oppo, Vivo, OnePlus – это бренды, которые задают тон в отрасли в наши дни, и все они отошли от этой "устаревшей" идеи.

Samsung Galaxy Note 10 получил сразу четыре фотокамеры
Samsung Galaxy Note 10 получил сразу четыре фотокамеры
Фото: The Verge

Эксперты полагают, что ответ на отсутствие порта "мини-джек" в Samsung Galaxy Note 10 прост – популяризация беспроводных Bluetooth-гарнитур. Если таких станет большинство, то устаревший разъем просто будет не нужен. Пока продвижение этой идеи достаточно слабое, поэтому производители намеренно отказываются интегрировать 3,5 мм порты.

Стоит напомнить, что в прошлом году Samsung высмеивали недостатки iPhone своими пародийными рекламными роликами, в том числе раздражающие "челки" и отсутствие 3,5 мм порта. Но теперь эти видео стали историей.

Напомним, что ранее  

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Источник: The Verge
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