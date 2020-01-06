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Samsung объявила дату презентации смартфонов Galaxy S20

Помимо смартфонов серии Samsung Galaxy S20 будут показаны гаджеты ближайшего будущего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Samsung анонсирует Galaxy S20
Samsung анонсирует Galaxy S20
Фото: ixbt.com

Крупнейшая в этом году презентация смартфонов от Samsung Electronics пройдет 11 февраля в рамках конференции серии UNPACKED. На мероприятии, которое пройдет в Сан-Франциско, будут продемонстрированы смартфоны линейки Galaxy S20, вместо ожидаемых Galaxy S11.

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Все последние данные указывают на то, что Samsung решила не соблюдать преемственность в обозначениях и назвать новый флагман именно Galaxy S20, а не Galaxy S11. Якобы Galaxy S20 является более созвучным и удачным названием с учетом 2020 года.

В рамках серии Samsung покажет три основные модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. Базовая Samsung Galaxy S20 получит экран диагональю 6,2 дюйма, средняя Samsung Galaxy S20+, а самая крупная Galaxy S20 Ultra — экраном диагональю 6,9 дюйма. Судя по всему, нынешний компактный флагман Galaxy S10e окажется первым и последним в своем роде. Во всех моделях будут использоваться дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц. Ранее энтузиасты обнаружили в свежей сборке оболочки One UI подтверждение того, что у пользователей будет возможность переключаться между режимами 60 и 120 Гц.

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Главной особенностью новых смартфонов Galaxy S20 станет основная камера, которая должна вывести качество мобильной съемки на принципиально новый уровень. Энтузиасты с сайта XDA Developers, которые никогда не устают копаться в прошивках, обнаружили новую порцию сведений, проливающих свет на особенности камеры устройства. Смартфоны Galaxy S20 будут базироваться на однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990, в зависимости от региона.

Однако на презентации будут показаны не только смартфоны Galaxy S20, но и "инновационные устройства, которые определят следующее десятилетие развития мобильной индустрии". На мероприятии серии Unpacked также ожидается анонс следующего гибкого смартфона Galaxy Fold 2, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019, и тоже должен получить 108 Мп камеру с пятикратным оптическим зумом. Если верить слухам, Galaxy Fold 2 будет предлагаться по более доступной цене — ниже $1000.

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Что интересно, ровно за день до официальной публикации короткий тизерный ролик просочился в сеть по ошибке — его заметил журналист XDA-Developers на официальном канале Samsung в сервисе Vimeo.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. А недавно смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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Источник: ITC
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