Samsung откажется от Galaxy Note 10

Вместо Galaxy Note 10 южнокорейский производитель выпустит модель Note X

Galaxt Note X получит 6,75-дюймовый экран и четыре фотомодуля Фото: Phone Arena

После выхода линейки смартфонов Galaxy S10 ожидалось, что Samsung выпустит в третьем квартале гигантскую модель Galaxy Note 10 со стилусом, соблюдая подобную традицию на протяжении нескольких последних лет. Но в Сети внезапно появилась информация о том, что Galaxy Note 10 может не поступить в продажу, сообщает MSPoweruser.

По словам источника, гигантофон, вероятнее всего, выйдет на коммерческий рынок под названием Galaxy Note X (число "десять" в виде римской цифры, наподобие iPhone X). Аппарат придёт на смену успешной модели Galaxy Note 9, в конце лета 2019 года.

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Устройство в зависимости от региона продаж будет нести на борту фирменный процессор Samsung Exynos 9820 или чип Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составит до 12 Гбайт, а емкость флэш-накопителя — до 1 Тбайт.

Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона Фото: Phone Arena 1/7

Фаблет сможет работать в мобильных сетях пятого поколения 5G. Но, как отмечают веб-источники, южнокорейский гигант, вероятнее всего, выпустит менее дорогую версию гаджета с поддержкой только сетей 4G/LTE.

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По слухам, основная камера будет состоять из четырех модулей с датчиком Time-of-Flight (ToF). Кроме того, говорится о наличии двойной фронтальной камеры, врезанной в дисплей, как у Galaxy S10 Plus. Что касается дисплея, то его размер составит 6,75 дюйма по диагонали. Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи пальцев и улучшенного стилуса. Стоимость Galaxy Note X в топовой конфигурации может оказаться до 1500 долларов.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Samsung уберет важный элемент у своих смартфонов.

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