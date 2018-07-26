Samsung отказывается от дешевых смартфонов
В ближайшее время компания закроет бюджетные серии смартфонов
Samsung в ближайшее время закроет бюджетные серии смартфонов Galaxy C, Galaxy J и Galaxy On, сообщает китайский инсайдер MMDDJ.
На их основе будут выпущены две новые серии: Galaxy R и Galaxy P. По слухам, это будут мдели среднего ценового класса.
Samsung have new plan for next year Product. https://t.co/KHp3cxeKMt— 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 24 июля 2018 г.
По мнению экспертов, эти смартфоны являются представителями одного модельного ряда, но P будет нацелена на рынок Китая, а R – на мировой. Данных о характеристиках, названиях и цене пока не раскрываются и дежржатся в тайне.
Напомним, что эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.
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Источник: gagadget.com