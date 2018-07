Samsung отказывается от дешевых смартфонов

В ближайшее время компания закроет бюджетные серии смартфонов

Samsung в ближайшее время закроет бюджетные серии смартфонов Galaxy C, Galaxy J и Galaxy On, сообщает китайский инсайдер MMDDJ.

На их основе будут выпущены две новые серии: Galaxy R и Galaxy P. По слухам, это будут мдели среднего ценового класса.

