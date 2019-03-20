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Samsung ответил на вызов китайских производителей смартфонов новой А-серией

В прошлом году Samsung начал уступать позиции амбициозным китайским производителям смартфонов, но достаточно быстро реабилитировался, отреагировав на требования рынка

Результатом стала абсолютно новая серия смартфонов Galaxy А, которая, благодаря своим характеристикам, призвана восстановить статус лидера компании Samsung на рынке смартфонов в Украине.

Этой весной в Цитрусе можно будет приобрести все новинки Galaxy A-серии, а пока встречайте первую из них: Galaxy A30.

Модель Samsung Galaxy А30 получила лучший по технологии Super Amoled экран с удивительно живой и красочной картинкой. Дисплей смартфона обеспечивает великолепное качество и реалистичность изображения, а также возможность комфортно работать как в темноте, так и при ярком дневном свете. Важно отметить, что это единственный смартфон в данном ценовом сегменте с Super Amoled экраном.

Трендовый безрамочный дисплей на 6,4 дюйма обладает элегантным U-образным вырезом для камеры.

Модель Galaxy A30 получила двойную основную камеру с модулями разрешением 16 и 5 МП, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру для незабываемых селфи. Камера Galaxy A30 распознает объект и оптимизирует его с помощью искусственного интеллекта на основе 19 различных сюжетов, настраивая насыщенность, баланс белого и яркость. Все что нужно, чтобы запечатлеть мир в самых сочных цветах и динамичных движениях.

Автономность телефонов – еще один пункт, по которому Samsung должен был отстреляться от нападок конкурентов. Как результат – в новом смартфоне аккумулятор на 4000 мАч с технологией быстрой зарядки, обеспечивающий работу устройства до 48 часов без подзарядки!

Galaxy A30 уже доступен для покупки Цитрусе – https://www.citrus.ua/smartfony/a305-fzbu-blue-samsung-640305.html.

В комплектации 3/32 Гб его стоимость составит 6499 грн.

Скоро в продажу поступит и Samsung Galaxy A50. Эта модель оснащена тремя камерами – сверхширокоугольной камерой с углом обзора 123 градуса — таким же, как у человеческого глаза, 25-мегапиксельной камерой (F1.7) для ярких и четких фотографий в любое время дня, а также 5-мегапиксельной камерой для регулировки глубины резкости. Также в этом смартфоне ты найдешь еще 2 отличительные черты, которые придают ему нотку премиальности: встроенный в экран сканер отпечатка пальца и более мощный процессор Samsung Exynos 9610.

Samsung Galaxy А50 поступит в продажу в комплектации 4/64 и 6/128 Гб. Стартовая цена – 8499 грн.

Если тебе приглянулась эта модель, оформи предзаказ в Цитрусе и стань первым, кто его получит – https://www.citrus.ua/smartfony/a505-fzkq-black-samsung-640307.html.

В Цитрусе ты всегда получишь больше! Покупай новинку Samsung Galaxy A30 и получи плюшку от Цитруса в размере 300 грн за модель А30 и 500 грн за модель А50. А воспользовавшись услугой "Цитрус Обмен", можно сэкономить до 90% от стоимости нового смартфона.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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