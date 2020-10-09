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Для поколения Z и миллениалов: Samsung представил смартфон Galaxy F41 со сверхмощной батареей

Сегодня, 17:42

Телефон ориентирован на молодых людей из поколения Z и миллениалов

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F41, назвав его "телефоном для молодого поколения Z и миллениалов". Смартфон был разработан в партнерстве с индийской компанией Flipkart и является первым устройством в новой серии F, сообщают gsmarena.

Главная его особенность – сверхмощная батарея, дающая возможность воспроизводить видео до 26 часов, работать до двух суток в режиме телефонных звонков и до 21 часа в режиме просмотра веб-страниц в интернете.

Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F41
Фото: somagnews.com

За версию с 64 ГБ внутренней памяти попросят $212, версия с большим объемом памяти – 128 ГБ – обойдется в $225.

У Galaxy F41 три задних камеры: основная на 64 МП, сверхширокоугольная на 8 МП, и камера для портретных снимков на 5 МП. Устройство поддерживает фирменную функцию "Single Take", позволяющую одним щелчком делать десять разных снимков – семь фотографий и три видео.

Камера телефона также может записывать видео 4K.

Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F41
Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 512 ГБ. Тройной слот для карт может вместить microSD в дополнение к двум SIM-картам.

Galaxy F41 поддерживает разблокировку по лицу и имеет датчик отпечатков пальцев на задней панели. Он выполнен в трех цветах: Fusion Black, Fusion Blue и Fusion Green.

Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F41
Фото: gsmarena.com

В комплекте с телефоном идет зарядное устройство на 15 Вт, которому требуется 2 часа 40 минут для заряда с 0 до 100%.

Смартфон поступит в продажу 16 октября и будет доступен на Flipkart, Samsung.com и в некоторых розничных магазинах.

Samsung Galaxy F41 похож по характеристикам на Samsung Galaxy M31, но стоит чуть дешевле. У нового смартфона такая же батарея на 6000 мАч и камера на 64 МП, как и у M31.

Ранее мы рассказывали о презентации Samsung: чем удивил Galaxy S20 Fan Edition и сколько стоит смартфон. Также вам может быть интересно узнать, что нового придумал Instagram: "карта" сторис и скрытые комментарии.

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