Актуально

Samsung представил в Украине дизайнерские телевизоры

Даже выключенные они показывают произведения искусства

Эпоха, когда телевизоры были только источником информации и средством развлечения, прошла. Эти устройства превращаются в полноценные элементы интерьера. А отдельные модели даже претендуют на ключевое место в убранстве жилья. В мае на рынке Украины представлены два дизайнерских телевизора – Samsung The Frame и Samsung The Serif.

На острие прогресса

Что понимается под термином "дизайнерский телевизор"? Это устройство, в котором обращено внимание не только на качество изображения, набор дополнительный функций и т.д.

Сразу уточним – "начинка" Samsung The Frame и Samsung The Serif полна свежих разработок. Искусственный интеллект, опирающийся на мощь процессора Quantum 4K, анализирует сигнал, оптимизирует изображение и звук. В экранах применена инновационная технология QLED от Samsung. Благодаря ей дизайнерские телевизоры обеспечивают передачу 100% цветового объема. Поддержка стандарта HDR10+ прорисовывает мельчайшие детали даже в темных или пересвеченных сценах.

Почему они все-таки дизайнерские

Настал момент рассказать о том, почему же телевизоры Samsung The Frame и Samsung The Serif получили титул "дизайнерские". Дело в том, что в их концепции равноправную роль с технологиями играет дизайн телевизора и то, как он будет выглядеть в интерьере помещения.

Мы привыкли, что выключенный ТВ выглядит, как темный прямоугольник на стене. Создатели дизайнерских телевизоров сочли такое использование пространства нерациональным.

Поэтому на экран модели Samsung The Frame в выключенном состоянии можно вывести картину или фото. "Спящий" телевизор автоматически переходит в созданный Samsung режим "Искусство". Вот где пригодилось высокое качество изображения благодаря технологии экрана QLED. Репродукцию для воспроизведения пользователь подбирает сам в приложении Art Store. В нем есть более 1200 работ известных художников и фотографов из крупнейших галерей и музеев мира. Никакая самоизоляция не помешает пользователю телевизора Samsung The Frame увидеть шедевры Прадо и Альбертины, Тейта и Уффици, Лувра и музея Виктории и Альберта, коллекций Magnum Photos и LUMAS.

Согласитесь, что без подобранной рамы картина многое теряет. Телевизор Samsung The Frame в этом плане оправдывает свое название (англ. Frame – рама). Пользователь может подобрать под облюбованное изображение одну из 4 рамок, входящих в комплектацию телевизора. А особая система крепления No Gap Wall Mount позволяет телевизору буквально прилипнуть к стене без малейшего зазора.

Вторая модель – Модель Samsung The Serif, создавалась компанией Samsung в партнерстве с дизайнерами братьями Буруллек (Ronan & Erwan Bouroullec). Этот творческий тандем уже два десятка лет известен своим рафинированным, сдержанным стилем.

Короткий комментарий касательно названия модели. Для тех, кто связан с дизайном, оно очевидно. Телевизор в профиль напоминает латинскую букву "i" в начертании шрифтом с засечками (т.н. серифами). Такая концепция позволяет установить Samsung The Serif на стол и полку, разместить его на четырех ножках на полу. Чтобы задняя стенка телевизора не нервировала восприятие эстетов брутальным видом разъемов, братья Буруллек скрыли их за текстурной панелью.

На одном лишь названии изыски дизайнеров не заканчиваются. Для модели разработаны эксклюзивные фоны Serif Ambient: минималистичный узор из листвы и текстура в виде ткани. На них пользователь может накладывать контент.

Как и его собрат, Samsung The Serif в интерьерном режиме Ambient воспроизводит любой контент по желанию пользователя – от текущего времени или семейных фото до творений современного искусства и дизайна. А встроенная в телевизор NFC-метка позволяет воспроизводить на аудиосистему Samsung The Serif музыку со смартфона, положенного на верхнюю грань телевизора.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться