Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото

Смартфоны Galaxy Note 10 получили увеличенную память, улучшенные экраны и высокий ценник

Samsung Galaxy Note 10 появится в продаже 23 августа Фото: CNET

В ночь на 8 августа в Нью-Йорке прошла презентация Samsung Unpacked, на которой южнокорейский производитель представил свои технологические новинки. Впервые линейку Note представляют сразу два смартфона Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. Но слухи касательно Galaxy Fold не подтвердились – смартфон не был представлен вовсе.

Мощные внутренности Galaxy Note 10

Первое, на что обратили пользователи – отсутствие 3,5 мм разъема для наушников и слота для карт памяти microSD (у Note 10). Но есть и приятные новости – отсутствует кнопка Bixby, которая все это время раздражала пользователей. Хотя по факту изменений гораздо больше.

Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus Фото: Engaget

Самый большой Galaxy Note 10 Plus получил 6,8-дюймовый экран, а в меньшем Galaxy Note 10 используется 6,3-дюймовая диагональ. Оба смартфона получили сертифицированные HDR10+ дисплей Dynamic AMOLED, который выдает насыщенные, яркие цвета и широкий динамический диапазон. Правда у Note 10 работает на более низком разрешении Full HD+, которое оказалось даже ниже, чем у прошлогоднего Note 9, что удивительно для смартфона стоимостью 950 долларов.

Note 10+ обойдется покупателям от 1100 долларов, и в дополнение к большему экрану владельцы премиальной модели получат большую батарею (4300 мАч против 3500 мАч), больше оперативной памяти (12 ГБ против 8 ГБ) и отдельный слот для карт памяти microSD. У Note 10 не предусмотрено расширяемого хранилища, но доступен объем в 256 ГБ, в то время как 10+ поставляется с 512 ГБ. Батарея, кстати, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Galaxy Note 10 получили сертифицированные HDR10+ дисплей Dynamic AMOLED Фото: CNET

Обе модели оснащены самыми мощными процессорами: Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Exynos 9825 (эта модификация будет поставляться в Украину). По словам Samsung, Note 10 также содержит самую тонкую в мире систему охлаждения на паровой камере, а также игровой "усилитель" Play Galaxy Link на основе ИИ, который оптимизирует настройки, такие как частота кадров и разрешение, в зависимости от типа игры. Например, Candy Crush Saga получит более низкую частоту кадров, чем Fortnite.

Важный момент: для компенсации отсутствия разъема для гарнитуры, Samsung добавила в комплект пару бесплатных наушников USB-C, а вот переходника не будет – приобретается отдельно за 10 долларов.

Более "умный" S-Pen

Обычный стилус для серии Note эволюционирует с каждой моделью, и в Note 10 он стал настолько технологичным, что мы выделили под него отдельный параграф. Стилус S-Pen внешне почти не изменился, зато научился новым возможностям. Он, как и прежде, позволяет писать заметки, делать аннотации на скриншотах, переводить слова, да и просто управлять приложениями в интерфейсе. Перо распознает 4096 степеней силы нажатия и разные углы наклона — точность рисования высокая.

S-Pen можно использовать для управления Galaxy Note 10 Фото: CNET

Но теперь S-Pen защищен от воды, как и сам смартфон, а также умеет удаленно управлять смартфоном благодаря встроенной шестиосевой системе гироскопов и акселерометров. Например, можно управлять камерой: при нажатии на кнопку на стилусе можно делать фото, а жестами пролистывать галерею, переключать режимы в камере, треки в музыкальном проигрывателе и даже плеером YouTube. Поддерживаются технологии дополненной реальности AR: при съемке видео можно рисовать стилусом разные фигуры на экране, при этом они будут "прикрепляться" к ролику.

S-Pen Фото: CNET

Важное нововведение – время работы. Если в Note9 перо могло работать без подзарядки всего полчаса, то сейчас за счет литий-титанатовой батареи время работы увеличилось в 20 раз, до 10 часов!

Фотокамеры без сенсаций

Galaxy Note10 ничем не отличаются от линейки S10. Базовая модель получила набор из 3 камер с сенсором. Основной 12 Мп, с оптической стабилизацией, переменным значением светосилы: F/1.5, F/1.8 и F/2.4. Это значит, что при дневной съемке диафрагма будет прикрываться, а при недостатке света полностью открываться. Таким же разрешением обладает телеобъектив – он обеспечивает двукратный оптический зум, а ультраширокоугольный объектив уже на 16 Мп (стабилизации нет, зато появился автофокус).

Note 10 Plus (слева) получает 4 камеры, тогда как у Note 10 (справа) их всего три Фото: CNET

В Galaxy Note10+ тот же набор камер, но к ним прибавился четвертый, ToF-сенсор для измерения глубины сцен. Вопреки ожиданиям, Samsung не стала оснащать смартфоны 48-мегапиксельными ISOCELL-сенсорами, наверняка оставив их для следующего поколения Note. Также наличие 2-кратного зума огорчило экспертов – даже модели среднего класса обладают 3-кратным зумом, а топовые модели вовсе 10-кратным, вроде Huawei P30 Pro.

С видеозаписью тоже не все гладко. Например, нельзя переключаться на разные камеры во время съемки видео — доступен лишь цифровой зум для основной. У конкурентов можно переключаться на зум, и на "широкоуголку". Зато появилась умная стабилизация Advanced Super Steady с повышенной частотой семплирования 833 МГц (было до 500 МГц в S10), так что видео станет более плавным и естественным.

Система защиты

Сканер отпечатков пальцев в Note 10 встроен в экране Фото: CNET

Много слов было сказано о продвинутой системе защиты Galaxy Note 10. Сканер отпечатка тут ровно тот же, что в Galaxy линейке S10. Он ультразвуковой, то есть вполне хорошо распознает даже мокрые пальцы. Минус – скорость распознавания. Она ниже, чем у обычных, физических сканеров. В дополнение к наэкранному сканеру отпечатков, появилась разблокировка по лицу при помощи ToF модуля.

Samsung DEX и симбиоз с Windows 10

Samsung DEX на Windows 10 Фото: CNET

Удобная рабочая среда Samsung DEX, которая превращает смартфон в подобие настольного компьютера при подключении к монитору, получила еще больше возможностей. Отныне Galaxy Note 10 можно подключить к ноутбуку через USB-C кабель, после чего можно смартфон синхронизировать с рабочим столом Windows 10. Пользователи смогут просматривать сообщения, уведомления и последние фотографии, а также зеркально отображать экран смартфона прямо на ноутбуке – работает это автоматически.

Цены и дата начала продаж Galaxy Note 10

Смартфоны будут выпускаться в 6 цветных дисплеях Фото: CNET

Galaxy Note 10 и Note 10 Plus поступят в продажу 8 августа по предварительному заказу, а в торговых сетях новинку можно будет приобрести с 23 августа. Оба смартфона будут поставляться в цветах Aura White, Aura Black, Aura Glow, Aura Red и Aura Pink – последние две модели будут лимитированными и продаваться только в некоторых странах. Кроме того, Note 10 Plus будет продаваться в цвете Aura Blue, который также имеет призматическую заднюю крышку, но только для американских клиентов, покупающих аппарат у Samsung по предзаказу и Best Buy.

Цены на смартфоны составят 949 долларов за Note10, а старший Note10 Plus обойдется в 1099 долларов. Таким образом Note10 окажется самым дорогим флагманом Samsung.

