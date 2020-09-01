Samsung представила гибкий смартфон-гибрид нового поколения Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 оснащен пятью фотокамерами и двумя 7,6-дюймовым и 6,2 дюймовым экранами

Спустя год после выхода гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold, южнокорейский производитель представил новое поколение этой гибридной трубки под названием Galaxy Z Fold 2. Новинку изначально презентовали в августе на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked 2020, когда мобильный гигант анонсировал Samsung Galaxy Note 20, но гибкому смартфону было уделено меньше внимания.

Теперь спустя почти месяц Samsung провела отдельное онлайновое мероприятие, которое целиком посвящено смартфону Galaxy Z Fold 2. На презентации были озвучены все технические характеристики, цена и дата выхода в продажу третьего по счету складываемого смартфона Samsung. Несмотря на не совсем гладкий старт прошлогодней модели, южнокорейский гигант продолжает нести в массу идею устройств с гибкими дисплеями, ведь уверен, что за ними будущее мобильной индустрии.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 2 в развернутом виде представляет собой довольно большой смартфон, который даже больше походит на планшет благодаря 7,6-дюймовому экрану QXGA+ Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 пикселей (373ppi), соотношением сторон 22.5:18 и технологией Infinity Flex Display. Причем технология скрытого шарнира позволяет фиксировать телефон под любым углом, а встроенные щеточки удаляют пыль из зазоров.

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В сложенном состоянии он превращается в относительно компактный смартфон с экраном 6,2 дюйма с экраном HD+ Super AMOLED с чуть более низким разрешением 2260 x 816 (386ppi) и соотношением сторон 25:9. Причем оба экрана способны выдавать изображение с частотой 120 ГЦ, который обеспечивает плавный скроллинг и геймплей.

Для улучшения опыта Galaxy Z Fold2 оснащены лучшим среди доступных сегодня на устройствах Galaxy динамическим звуком, имеет чрезвычайное стереоэффект и более четким благодаря новейшим и самым мощным на рынке двойным динамикам.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2 Фото: Samsung 1/9

Телефон весом 282 грамма оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 865 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, а также модулем 5G. Аккумулятор емкостью 4500 мАч можно заряжать как от розетки, так и с помощью беспроводной зарядки PowerShare.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 получил целых пять фотокамер: две 10-мегапиксельных селфи-камеры на внешнем и внутреннем дисплеях, а также основная 12-мегапиксельная тройная камера с двумя широкоугольными объективами и одним телеобъективом с двукратным оптическим или 10-кратным гибридным зумом. Причем качество снимков автоматически улучшается при помощи ряда технологий Pro Video mode, Single Take, Bright Night и Night Mode.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold2 будет доступен в цветах "мистически черный" и "мистическая бронза" более чем на 40 рынках, включая США и Южную Корею. В Украине предварительные заказы доступны с 10 сентября, а старт продаж в Украине ожидается с 25 сентября. Цена будет оглашена в день старта предзаказов.

Напомним, что ранее в Украине стартовали продажи самого дорогого смартфона в мире. Также ранее мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов.

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