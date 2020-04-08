Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов

Закончился 4-летний график поддержки смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge

Представленные в 2016 году смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge были бестселлерами своего времени. Оба смартфона поступили в продажу с Android 6.0 на борту и в последствии обновились дважды до Android 8.0. Эти модели четыре года исправно получали обновления безопасности, но Samsung приняла решение об окончании их поддержки. Сообщает Sammobile.

На днях Samsung удалила Galaxy S7 и S7 Edge из списка устройств, которые должны получать ежеквартальные обновления с патчами безопасности. Самый последний апдейт вышел в марте 2020 года. Таким образом компания придерживается своего графика четырехлетней поддержки программного обеспечения для своих флагманов.

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Google и OnePlus поддерживают свои устройства обновлениями Android в течение трех лет. Флагманские смартфоны Samsung получают крупные версии Android в течение двух лет, а исправления безопасности на протяжении четырех лет с даты запуска.

Samsung может по-прежнему выпускать обновления для системы безопасности Galaxy S7 и S7 Edge в случае обнаружения критических уязвимостей. Смартфоны Galaxy S7 Active были запущены в июне 2016 года и эти модели до сих пор присутствуют на сайте компании в списке на получение ежеквартальных обновлений с исправлениями для системы безопасности. Для них следующий апдейт может стать последним.

Напомним, что ранее Google прекратила поддержку популярных смартфонов. Также мы составляли список из 11 проектов, которые Microsoft закроет в 2020 году.

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