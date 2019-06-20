Samsung рассекретила дату анонса Galaxy Note 10

Samsung покажет Galaxy Note 10 в том же месте, где был презентован Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10 покажут на мероприятии под названием Unpacked Фото: Akket

Самый технологически продвинутый смартфон на Android Samsung Galaxy Note 10 будет представлен в Нью-Йорке 7 августа на специальном мероприятии в знаменитой спортивной арене Барклайс-Центр под названием Unpacked. В этом же месте южнокорейский технологический гигант представил Galaxy Note 9 в 2018 году.

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Как сообщает TechSpot, Samsung надеется, что запуск флагмана Galaxy Note 10 отвлечет внимание от проблемного складываемого смартфона Galaxy Fold с гибким дисплеем, старт продаж которого был отложен на неопределенный срок в связи с браком.

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Слухов и спекуляций вокруг Galaxy Note 10 за год тоже было немало. Несмотря на все старания Samsung сохранить смартфон в тайне, утечки информации касательно будущего флагмана предполагают, что Samsung выпустит сразу два смартфона Note 10 (6,28 дюймов) и Note 10 Pro (6,75 дюймов) с поддержкой сетей 5G. Также есть мнение, что смартфон получит название Galaxy Note X.

Инсайдеры сообщают, что Galaxy Note 10 будет лишен всех физических кнопок, которые заменят чувствительные к давлению емкостные секции. Также смартфон огорчит будущи владельцев отсутствием порта для наушников 3,5 мм.

Рендеры смартфона Note 10 Фото: TechSpot

Ресурс 91Mobiles также поделился рендерами смартфона, которые были составлены на основе утечек информации о новинке. Как видно по фото, Note 10 будет оснащаться дисплеем Infinity-O c отверстием под фронтальную камеру. Они также демонстрируют тройную камеру в вертикальном положении. Отсутствие сканера для отпечатков на корпусе намекает на то, что производитель вмонтировал их под экраном, как у Galaxy S10.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также ранее был слух о том, что Samsung откажется от названия Galaxy Note 10.

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