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Samsung создала смартфон с 108-мегапиксельной фотокамерой

Samsung Galaxy A91 получит четыре фотокамеры, одна из которых будет обладать разрешением 108 МП

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:23
Серия Samsung Galaxy A (2020) получит сверхкачественные фотокамеры
Серия Samsung Galaxy A (2020) получит сверхкачественные фотокамеры
Фото: Gizmodo

Популярные модели смартфонов Samsung Galaxy A (2019) поучат продолжение с улучшенными техническими характеристиками, включая обновленную фотокамеру с наиболее высоким разрешением в 108 МП. Такой же сенсор будет использовать Xiaomi в своем новом смартфоне Mi Mix 4. О появлении новых смартфонов сообщает Phone Arena.

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Новинки появятся в 2020 году и будут называться Galaxy A91, A81 и A71, которые придут на смену текущим Galaxy A10, A30, A50 и A90. Флагманом линейки станет Samsung Galaxy A91. Эта модель будет использовать новый 108-мегапиксельный сенсор Samsung, разработанный совместно с Xiaomi. Фотокамера будет поддерживает запись видео в 6K (6014 x 3384p) со скоростью 30 кадров в секунду, обладать технологией Tetracell, которая объединяет четыре пикселя в один, что позволяет получать более качественные фотографии в условиях слабого освещения.

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Galaxy A91 также будет обладать 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и отдельным 12-мегапиксельным датчиком, работающим в паре с телеобъективом и 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, ожидается, что вы сможете использовать камеру Time-of-Flight для улучшения портретной фотографии.

Более дешевый Galaxy A81 будет обладать более скромным фотосенсором с разрешением 64 МП, а телеобъектив может поддерживать 2-кратный оптический зум вместо 5-кратного. Завершает трио "флагманов" модель Galaxy A71 c фотосенсором Time-of-Flight, 12-мегапиксельным телеобъективом, который поддерживает 2-кратный оптический зум, а основная фотокамера будет 48 мегапиксельной.

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Galaxy A61 будет использовать 48-мегапиксельную основную камеру, сопряженная с пониженной 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 10-мегапиксельной телеобъективом, поддерживающим 2-кратный оптический зум. Есть информация, что Galaxy A61 будет использовать датчик глубины с разрешением 5 мегапикселей.

Камера глубины будет перенесена на Galaxy A51, но остальные камеры будут иными. Основной фотосенсор будет 32-мегапиксельным, 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и телеобъектив с 2-кратным зумом.

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Бюджетный сегмент Galaxy A41, Galaxy A31 и Galaxy A21 включают 5-мегапиксельные датчики глубины. Телеобъективы, по-видимому, будут вырезаны, а широкоугольные камеры должны быть уменьшены до 8-мегапиксельных датчиков. Galaxy A41, как сообщается, может похвастаться 24-мегапиксельной камерой, Galaxy A31 – 16-мегапиксельной, а Galaxy A21 будет включать 13 МП сенсор.

Стоит отметить, что серия Galaxy A пользуется небывалым спросом у покупателей. В прошлом квартале Samsung отгрузила в Европу колоссальные 12 миллионов мобильных устройств. А в Индии только за первые 40 дней ей удалось реализовать впечатляющие 2 миллиона моделей Galaxy A10, A30 и A50.

Напомним, что ранее эксперты предрекали смартфонам появление 100-мегапиксельных фотокамер уже в этом году. При этом на днях эксперты назвали смартфон с самой идеальной фотокамерой в мире.

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Источник: Phone Arena
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