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Samsung тайно готовит смартфон Galaxy Note 10: фото

Флагман компании Samsung Galaxy Note 10 рассекретили на рендерах

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:25
Galaxy Note 10 должен появиться в продаже в августе 2019 года
Galaxy Note 10 должен появиться в продаже в августе 2019 года
Фото: Phone Arena

Не успели Samsung Galaxy S10 появиться в продаже, старт которых намечен на 8 марта, как в Сети появились первые слухи о следующем смартфоне Galaxy Note 10. Ресурс Phone Arena создал качественные рендеры Galaxy Note 10, основываясь на инсайдерской информации и текущих тенденциях в мире технологий.

Таким образом, изображения не передают полного представления о том, как на само деле будет выглядеть Note 10, а скорее помогут лучше понять, какие функции и конструктивные изменения ожидаются в новинке.

Samsung Galaxy Note 10 получит фирменный стилус
Samsung Galaxy Note 10 получит фирменный стилус
Фото: Phone Arena

Предполагается, что Samsung Galaxy Note 10 будет обладать квадрокамерой (4 фотосенсора), аналогичной Galaxy S10 5G. Напомним, что Samsung Galaxy S10 5G выйдет летом, поэтому вполне вероятно, что камеры у них будут практически идентичными и состоять из двух 12-мегапиксельных сенсоров, 16-мегапиксельной широкоугольной фотокамеры и 3D-камеры для измерения глубины, которая будет полезна для 3D-сканирования, дополненной реальности или управления жестами.

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Однако в отличие от 5G, фотокамера Note 10 будет обладать дополнительными улучшениями на уровне программного обеспечения: будут добавлены некоторые фишки вроде дополнительных сценариев использования стилуса и прочее.

Samsung Galaxy Note 10 будет обладать квадрокамерой
Samsung Galaxy Note 10 будет обладать квадрокамерой
Фото: Phone Arena

Пользователи ожидали увидеть фронтальную камеру под дисплеем, но в "десятом" модельном ряде она останется врезанной в правый верхний угол экрана, как у Samsung Galaxy S10+. В целом внешне Samsung Galaxy Note 10 будет очень напоминать уже представленные флагманы компании, но немного шире. Отличаться от будет наличием фирменного стилуса и, возможно, радиусами закруглений корпуса и экрана.

Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
Samsung Galaxy Note 10 – качественные рендеры смартфона
Фото: Phone Arena
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Вместе с Galaxy S10 Samsung представила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Note 10, вероятно, также будет обладать этой технологией вместо классического расположения на тыльной стороне.

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Как в случае с летним выходом Galaxy Note 9, Note 10 должен появиться в продаже в августе 2019 года.

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Напомним, что ранее Samsung объявила официальные цены на Galaxy S10 в Украине. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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Источник: Phone Arena
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