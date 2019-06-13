Samsung улучшит фотокамеры "устаревших" смартфонов

Обновление фотокамеры позволит делать более качественные фотоснимки в ночное время

Прошлогодний флагман Galaxy S9 получит улучшение от Galaxy S10 Фото: Digital Trends

В июне ряд смартфонов Samsung ожидают ежемесячное обновление безопасности для Android. Как правило, кроме заплаток "дыр" ничего нового прошивки не приносят, но в этот раз смартфоны Galaxy S9 получат значительное улучшение фотокамеры.

Смотрите также в сюжете о том, как работают украинские фотографы за границей:

Как сообщает портал Sammobile, прошлогодний флагман Galaxy S9 получит ночной режим для фотокамеры от Galaxy S10, которая позволит делать более качественные фотоснимки в условиях с низкой освещенностью. Как утверждает производитель, работать режим будет также хорошо, как на новых флагманах Galaxy S10. Сейчас снимки на S9 в ночное время страдают от сильных шумов и неправильным уровнем яркости.

Новый ночной режим для Galaxy S9 (слева) по сравнению со старым (справа) Фото: Sammobile

На тестовой прошивке снимки получаются более теплыми и насыщенными. Местами полученные фотографии получаются на уровне с Galaxy S10, что пользователи даже не смогут отличить разницы. Обновление с улучшенным ночным режимом будет выходить постепенно. На данный момент оно доступно жителям Таиланда, Вьетнама и Филиппин.

Читайте также Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

Стоит отметить, что политика Samsung по улучшению старых мобильных устройств проводится не первый раз. В прошлом году функции AR Emoji и Super Slow-mo от Galaxy S9 были интегрированы в более старые флагманы, а также на устройства бюджетного сегмента.

Напомним, что ранее Samsung порадовал владельцев старых смартфонов Galaxy. Также Samsung назвала смартфоны, которые получат новый Android.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram